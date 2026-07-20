معاون اجرایی رئیسجمهور:
خوزستان پاره تن ایران است/ صلح و جنگ در اختیار تام رهبر انقلاب است
معاون اجرایی رئیسجمهور با بیان اینکه وجب به وجب خوزستان متعلق به ایرانیان است، چراکه در هشت سال دفاع مقدس از سراسر ایران اینجا آمدند و خون دادند تا این استان پاره تن ایران بماند، گفت: آنکه صحبت از نابودی ایران میکرد، نمیداند ایران تمدنی هزارانساله دارد و ریشه در عمق تاریخ دوانده است.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، محمدجعفر قائمپناه، پس از ورود به استان خوزستان بهمنظور بررسی وضعیت این استان پس از حملات اخیر آمریکا علیه نقاطی از جنوب کشورمان، در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان خوزستان، ضمن گرامیداشت یاد شهدا، اظهار کرد: وجب به وجب این سرزمین متعلق به ایرانیان است، چراکه در هشت سال دفاع مقدس از سراسر ایران اینجا آمدند و خون دادند تا این استان پاره تن ایران بماند.
وی ادامه داد: آمدهایم که به مردم استان خوزستان و استانهای جنوبی بگوییم که دولت در کنار شماست و از شما حمایت میکند. وقتی خطوط ارتباطی و پستهای برق را میزدند، بلافاصله در کسری از ساعت آسیبها ترمیم میشد و این را مدیون کارکنان خدوم دولت هستیم. جنگ را هشت سال تمرین کردیم و الان هم تمرین میکنیم. ایران خم شده است، اما هیچوقت نشکسته است.
معاون اجرایی رئیسجمهور تصریح کرد: ایران هزاران سال است که نشکسته است، چراکه تمدن بزرگی داریم. آنکه صحبت از نابودی ایران میکرد، نمیداند ایران تمدنی هزارانساله دارد و ریشه در عمق تاریخ دارد. حملات دشمن برنامههای توسعهای و رفع ناترازی ما را عقب انداخت. ما 650 میلیون مترمکعب گاز تولید میکردیم؛ با زدن پالایشگاه گازی در عسلویه، نزدیک 230 میلیون مترمکعب گاز ما از مدار خارج شده است. ناترازی بزرگی در بخش گاز ایجاد شده که 100 میلیون مترمکعب آن ترمیم شده است.
قائمپناه با بیان اینکه ما نیاز به تولید داریم و وقتی میخواهیم نانآور خانواده بیکار نشود، باید تولید سر پا نگه داشته شود، توضیح داد: چرخهای تولید با انرژی میچرخد و اگر میخواهیم اشتغال از بین نرود، باید به تولید برسیم. اگر صحبت از مبارزه میکنیم، باید الفبای مبارزه را رعایت کنیم. نمیتوان بیمبالاتی در مصرف را که در زمان صلح داریم، هماکنون نیز داشته باشیم. بازسازی اولویت اول ماست. ابتدا باید آنچه خراب شده است را بسازیم.
وی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به فرمایش اخیر مقام معظم رهبری در خصوص لزوم حفظ انسجام، تصریح کرد: اگر ایران کشوری است که ملت مقاوم و تابآوری دارد، ناشی از وحدت و انسجام است. فرمانده کل قوا مقام معظم رهبری هستند. صلح و جنگ در اختیار تام رهبر انقلاب است. ممکن نیست صلح و مذاکره بدون تأیید ایشان انجام شود. اگر مذاکره شکل میگیرد یا حملهای میشود، باید تأیید ایشان را داشته باشد. اگر میگویند ادامه مذاکره با اجازه ایشان بوده است، پس تابع رهبر خود باشیم.
معاون اجرایی رئیسجمهور گفت: هیچ مصوبه شورای عالی امنیت ملی بدون تأیید مقام معظم رهبری نه قانونی است و نه اجرایی. لذا از همه باید این تقاضا را کنیم که بر طبل تفرقه نکوبند. باید از آقای قالیباف و آقای پزشکیان حمایت کنیم. باید از فرماندهان نظامی حمایت کنیم. انتقاد هم کنیم، حرفی نیست، اما در میدان و تریبون رسمی و صداوسیما باید از مذاکرهکننده و رزمندگان حمایت کنیم. اینها لازمه وحدت و پیروزی ماست. باید دست کسانی که شعار وحدت میدهند را ببوسیم. باید بر طبل وحدت و انسجام بکوبیم. همه ما در خدمت مردم ایران هستیم.