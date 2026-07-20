خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سخنگوی دولت:

برنامه‌ای برای افزایش قیمت سوم بنزین در کشور وجود ندارد

برنامه‌ای برای افزایش قیمت سوم بنزین در کشور وجود ندارد
کد خبر : 1816170
لینک کوتاه کپی شد.

مهاجرانی گفت: برنامه‌ای برای افزایش قیمت سوم بنزین در کشور وجود ندارد و اگر چنین تصمیمی گرفته شود به صراحت به مردم اعلام می‌شود.

به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی در سفر به هرمزگان در نشست خبری گفت: دانش آموزان شرایط سختی را در این دوران جنگ متحمل شدند و حتماً سهمیه جنگی به آنان اختصاص می‌یابد. 

سخنگوی دولت همچنین درباره شایعه افزایش نرخ بنزین افزود: قیمت بنزین فعلا افزایش نمی‌یابد. 

مهاجرانی گفت: برنامه‌ای برای افزایش قیمت سوم بنزین در کشور وجود ندارد و اگر چنین تصمیمی گرفته شود به صراحت به مردم اعلام می‌شود. 

وی همچنین به صف‌های طولانی بنزین در استان اشاره کرد و گفت: صف‌ها قابل دفاع نیست و این موضوع در هیدت دولت در حال بررسی است. 

مهاجرانی افزود: مبلغ واریزی کالابرگ همان قیمت قبلی است. 

وی گفت: هم اکنون کشور در شرایط بحران است و یکی از دغدغه‌های اصلی دولت موضوع معیشت مردم است. 

وی افزود: همچنین برای اسکان جزایر نشینان هرمزگان که به منازل مسکونی آنان خسارت وارد شده است در حال برنامه ریزی هستیم. 

سخنگوی دولت گفت: ایرانیان در طول هزاران سال اسطوره عقلانیت بوده‌اند و از این شرایط را با خرد عبور می‌کنند. 

مهاجرانی افزود: هدف از سفر به استان هرمزگان همدردی و حمایت دولت از خانواده‌های شهدا و مردم جنوب است. 

مهاجرانی در این سفر با خانواده شهدا در حملات اخیر در شهرستان‌های بندرخمیر و بندرلنگه دیدار کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل