به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، جلسه بررسی روند اجرای طرح حکمرانی محله‌محور و مسجد‌محور، بعد از ظهر امروز دوشنبه 29 تیر ماه 1405 با حضور دکتر مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، در بخش چهاردانگه شهرستان اسلامشهر برگزار شد.

در این نشست، گزارشی از روند اجرای طرح جامع عملیاتی قرارگاه جهاد صرفه‌جویی چهاردانگه با محوریت «شهر الگوی مقاومت اقتصادی؛ از مسجد به محله و از محله به شهر» ارائه شد.

در این گزارش، اقدامات انجام‌شده در حوزه‌های مختلف از جمله مدیریت و بهینه‌سازی مصرف انرژی، ارتقای بهره‌وری منابع، آموزش و فرهنگ‌سازی عمومی و توسعه زیرساخت‌های پایدار تشریح شد.

بر اساس این گزارش، اجرای برنامه‌های کاهش مصرف برق از طریق تعویض موتورهای کولر، مدیریت مصرف آب با نصب تجهیزات کاهنده، ارتقای بهره‌وری مصرف گاز از طریق ایجاد عایق‌های حرارتی هوشمند، آموزش خانواده‌ها، اصناف، مراکز آموزشی و مساجد در زمینه مدیریت مصرف، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی مقیاس کوچک و همچنین به‌روزرسانی سامانه‌های آبیاری در بخش کشاورزی، از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در قالب این طرح بوده است.

رئیس‌جمهور پس از استماع این گزارش، ضمن قدردانی از تلاش‌های صورت‌گرفته، اجرای چنین الگوهایی را نمونه‌ای موفق از مشارکت مردمی در حکمرانی محلی دانست و اظهار داشت: دشمنان امروز با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های خود در تلاش هستند تا روند پیشرفت کشور را متوقف کرده و جمهوری اسلامی ایران را با چالش‌های مختلف مواجه کنند، اما عبور از این شرایط، نیازمند فعال شدن همه ظرفیت‌های اجتماعی و مردمی است.

پزشکیان با تأکید بر اینکه حل مسائل کشور صرفاً با اتکای دولت امکان‌پذیر نیست، تصریح کرد: رفع ناترازی‌ها، اصلاح ساختارها و حل مشکلات انباشته کشور، نیازمند مشارکت همه مردم، نهادهای اجتماعی، مساجد، گروه‌های مردمی و مدیران محلی است و دولت به تنهایی قادر به انجام این مأموریت نخواهد بود.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه شایسته جامعه اسلامی نیست که با وجود برخورداری از ظرفیت‌های فراوان، همچنان با ناترازی‌ها و کاستی‌های مختلف مواجه باشد، افزود: همه باید احساس مسئولیت کنند و منتظر صدور دستور برای انجام کار نمانند؛ هر فرد، متناسب با مسئولیت و توان خود، باید برای پیشرفت کشور اقدام کند.

پزشکیان، وسعت نگاه و عمق نگرش را لازمه موفقیت در حکمرانی دانست و اظهار داشت: هر اندازه افق نگاه مدیران و فعالان اجتماعی گسترده‌تر باشد، امکان جلب مشارکت اقشار بیشتری از جامعه فراهم خواهد شد، اما اگر نگاه‌ها محدود و کوتاه‌مدت باشد، دستیابی به اهداف بزرگ امکان‌پذیر نخواهد بود.

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت اصلاح نگرش‌ها در فرآیند مدیریت کشور خاطرنشان کرد: هر کس در مسیر خدمت، نگاه خود را اصلاح و تعالی ببخشد، بی‌تردید از یاری الهی برخوردار خواهد شد. اگر وضعیت موجود را پایان راه ندانیم و برای اصلاح آن اراده کنیم، قطعاً به جایگاهی که شایسته ملت ایران است دست خواهیم یافت.

پزشکیان با اشاره به ظرفیت‌های عظیم انسانی و الهی موجود در کشور تصریح کرد: خداوند استعداد تعالی، خلاقیت و توانمندی را در وجود انسان قرار داده است و مدیران و مسئولان اگر این باور را در خود تقویت کنند، راه‌های حل مسائل نیز به روی آنان گشوده خواهد شد.

رئیس‌جمهور با اشاره به شرایط خاص کشور افزود: امروز دشمنان با تمام توان در تلاش هستند تا حرکت ملت ایران در مسیر پیشرفت را متوقف کنند، اما اگر اراده ملی شکل بگیرد، هیچ قدرتی توان متوقف ساختن این ملت را نخواهد داشت.

پزشکیان با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در حوزه مدیریت مصرف و صرفه‌جویی، اظهار داشت: اقدامات صورت‌گرفته ارزشمند و قابل تقدیر است، اما نباید به آن اکتفا کرد؛ ظرفیت‌های فراوان دیگری نیز وجود دارد که می‌توان با بهره‌گیری از آن‌ها، دامنه این حرکت را گسترش داد.

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف در کشور گفت: مسئله ما عدم مصرف نیست، بلکه اصلاح الگوی مصرف و افزایش بهره‌وری است. منابع و سرمایه‌های خدادادی این سرزمین ظرفیت‌های کم‌نظیری در اختیار ملت ایران قرار داده و شایسته نیست در کشوری با این میزان ثروت و امکانات، حتی یک نفر با مشکلات معیشتی مواجه باشد.

پزشکیان تصریح کرد: همه باید تلاش کنیم کشور را با عزت، اقتدار و سربلندی از شرایط کنونی عبور دهیم و هرگز نپذیریم که ایران از مسیر پیشرفت جهانی عقب بماند. اگر این دغدغه به یک باور عمومی تبدیل شود، راهکارهای تحقق آن نیز به‌دنبال آن شکل خواهد گرفت.

رئیس‌جمهور، توجه به طراحی ساختار، تقسیم کار، برنامه‌ریزی و نظام‌مند کردن فعالیت‌ها را از نقاط قوت طرح اجرا شده در چهاردانگه برشمرد و افزود: البته بخشی از اقدامات هنوز به ظرفیت‌های بیرونی وابسته است، در حالی که بسیاری از مسائل را می‌توان با اتکا به توانمندی‌های همان محله و ظرفیت‌های مردمی حل کرد.