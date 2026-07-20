انهدام یک فروند موشک دشمن آمریکایی در آسمان اقلید

به گزارش ایلنا، سید احمد احمدی زاده با اعلام این خبر اظهار کرد: بامداد امروز (دوشنبه)، حافظان امنیت در نیرو‌های مسلح مستقر در استان فارس، با هوشیاری و دقت عملیاتی مثال‌زدنی، موفق به شناسایی و منهدم کردن یک فروند موشک متعلق به دشمن آمریکایی در حوالی شهر دژکرد شدند.