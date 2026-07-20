قالیباف در پیامی، درگذشت مادر شهیدان حسن، رضا و علی مظفر را تسلیت گفت

به گزارش ایلنا، متن پیام به این شرح است:

«إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ»

خبر درگذشت بانوی مؤمنه، صبور و فداکار، حاجیه خانم کوکب اسکندری، مادر گرانقدر شهیدان حسن، رضا و علی مظفر، موجب تأثر و اندوه فراوان گردید.

آن بانوی بزرگوار، با تقدیم سه گوهر گران‌بهای خویش در راه اسلام، انقلاب و دفاع از میهن، نام خود را در شمار اسوه‌های صبر، ایثار و استقامت این سرزمین جاودانه ساخت. بی‌تردید مادران شهدا، پرورش‌دهندگان نسل‌های مؤمن و مجاهد و سرمایه‌های معنوی ملت ایران‌اند و عزت و اقتدار امروز سرزمین اسلامی ایران که اهل دنیا را به حیرت واداشته، مرهون ایمان، تربیت الهی و صبوری چنین مادران والامقامی است که عزیزترین سرمایه‌های خود را با اخلاص در راه خدا تقدیم کردند.

اینجانب ارتحال ام‌الشهدای مظفر را به خاندان معظم به ویژه جناب آقای دکتر حسین مظفر عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، خانواده‌های معظم شهدا و عموم مردم مؤمن و قدرشناس تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن فقیده سعیده، رحمت واسعه الهی، همجواری با فرزندان شهیدش، حسن، رضا و علی مظفر، همنشینی با صدیقه طاهره سلام‌الله‌علیها و برای بازماندگان ارجمند، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نمایم.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی

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