به گزارش ایلنا، مراد هدایت فرماندار شهرستان نی‌ریز گفت: موشک کروز آمریکایی که به همت سامانه پدافند هوایی کشور منهدم شده و در زمین های کشاورزی بخش قطرویه سقوط کرده بود ، ساعتی قبل با حضور گروه تخصصی چک و خنثی‌سازی سپاه فجر استان فارس در محل، بررسی، ایمن‌سازی و خنثی‌سازی شد.