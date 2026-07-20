خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

خنثی‌سازی موفق موشک کروز آمریکایی در نی‌ریز

خنثی‌سازی موفق موشک کروز آمریکایی در نی‌ریز
کد خبر : 1816154
لینک کوتاه کپی شد.

فرماندار شهرستان نی ریز از عملیات موفقیت آمیز خنثی سازی و انتقال یک فروند موشک آمریکایی در بخش قطرویه این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا، مراد هدایت فرماندار شهرستان نی‌ریز گفت: موشک کروز آمریکایی که به همت سامانه پدافند هوایی کشور منهدم شده و در زمین های کشاورزی بخش قطرویه سقوط کرده بود ، ساعتی قبل با حضور گروه تخصصی چک و خنثی‌سازی سپاه فجر استان فارس در محل، بررسی، ایمن‌سازی و خنثی‌سازی شد.

رئیس شورای تامین این شهرستان افزود: این عملیات با موفقیت و بدون هیچ‌ حادثه‌ای به پایان رسید.

شهرستان نی ریز در جنوب شرق فارس و در فاصله ۲۲۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل