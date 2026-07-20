دیدار سرکنسول جدید ایران در طرابوزان با وزیر امور خارجه

به گزارش ایلنا، حسین خسروی سرکنسول جدید جمهوری اسلامی ایران در طرابوزان، پیش از عزیمت به محل ماموریت با سید عباس عراقچی وزیر امورخارجه دیدار و برنامه پیشنهادی خود را برای پیشبرد کار در مسئولیت جدید ارائه کرد.

وزیر امور خارجه ضمن آرزوی موفقیت برای سرکنسول جدید کشورمان در طرابوزان بر ضرورت تلاش برای تقویت مناسبات در همه حوزه‌های مورد علاقه طرفین به ویژه در حوزه های اقتصادی و کنسولی تاکید کرد.

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