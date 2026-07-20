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دیدار سرکنسول جدید جمهوری اسلامی ایران در مرو با وزیر امور خارجه

دیدار سرکنسول جدید جمهوری اسلامی ایران در مرو با وزیر امور خارجه
کد خبر : 1816116
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سرکنسول جدید جمهوری اسلامی ایران در مرو با وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفت و گو کرد.

به گزارش ایلنا، سید مصطفی حسینی پور سرکنسول جدید جمهوری اسلامی ایران در مرو پیش از عزیمت به محل ماموریت با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و گزارشی از حوزه ماموریت و ظرفیت‌های موجود و برنامه پیشنهادی خود برای پیشبرد کار در مسئولیت جدید ارائه کرد.

وزیر امور خارجه در این دیدار با اشاره به اهمیت روابط جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان، بر ضرورت تقویت همکاری‌های فی‌مابین به خصوص در زمینه‌های اقتصادی، تجاری، ترانزیتی، فرهنگی و کنسولی تاکید کرد.

 

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