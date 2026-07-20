دیدار سرکنسول جدید جمهوری اسلامی ایران در مرو با وزیر امور خارجه
سرکنسول جدید جمهوری اسلامی ایران در مرو با وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفت و گو کرد.
به گزارش ایلنا، سید مصطفی حسینی پور سرکنسول جدید جمهوری اسلامی ایران در مرو پیش از عزیمت به محل ماموریت با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و گزارشی از حوزه ماموریت و ظرفیتهای موجود و برنامه پیشنهادی خود برای پیشبرد کار در مسئولیت جدید ارائه کرد.
وزیر امور خارجه در این دیدار با اشاره به اهمیت روابط جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان، بر ضرورت تقویت همکاریهای فیمابین به خصوص در زمینههای اقتصادی، تجاری، ترانزیتی، فرهنگی و کنسولی تاکید کرد.