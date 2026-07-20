کنایه قالیباف به آیکیوی مقامات آمریکایی!
رئیس مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تحرکات نظامی اخیر آمریکا در منطقه، تأکید کرد که ادعای واشنگتن درباره تلاش برای توقف جنگ با افزایش تجهیزات نظامی در منطقه همخوانی ندارد و جمهوری اسلامی ایران با شناخت کامل از این رویکردها، آمادگی لازم برای مقابله با هرگونه اقدام را دارد.
به گزارش ایلنا محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در آخرین توییت خود با اشاره به تحرکات نظامی آمریکا در منطقه نوشت: آمریکاییها مدام تجهیزات نظامی جدید به منطقه میآورند و میگویند دنبال توقف جنگند. روی هوش ما اندازهٔ آی کیوی مختصر خودشان حساب کردهاند.
قالیباف با تاکید بر آمادگی ایران در مقابله با دشمن نوشت: ما در شناخت این آمریکاییبازیها به مرحلهٔ استاد تمامی رسیدهایم و بر این اساس آماده شدهایم. اقدامات باید مؤید ادعاها باشد نه ناقض آنها. پایگاه اطلاعرسانی محمدباقر قالیباف