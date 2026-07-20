آمادگی دفاعی، مؤثرترین ابزار حفظ صلح است

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ علیرضا شیخ، معاون اجرایی ارتش، در آیین اختتامیه بیست‌وهفتمین دوره رزم مقدماتی فراگیران ویژه (نخبگان کشوری) که صبح امروز (دوشنبه) در مرکز آموزش ۰۱ شهیدان سرباز نیروی زمینی ارتش برگزار شد، با قدردانی از فرماندهان، اساتید و دست‌اندرکاران برگزاری این دوره و تبریک به فراگیران، اظهار داشت: امیدوارم روزهایی که در این دوره آموزشی سپری کردید، سرشار از یادگیری، شناخت، خودسازی و تعمیق نگاه شما نسبت به جایگاه دفاع، امنیت و مسئولیت اجتماعی در قبال آینده ایران اسلامی بوده باشد.

وی با اشاره به بازخوردهای ارائه‌شده از سوی فراگیران درباره دستاوردهای این دوره، اظهار کرد: برای مجموعه‌ی آموزش ارتش، ارزشمندترین دستاورد زمانی حاصل می‌شود که آثار واقعی آموزش را در نوع نگرش، تحلیل و شیوه اندیشیدن مخاطبان مشاهده کنیم. هنگامی که یک فراگیر از مرحله دریافت اطلاعات عبور کرده و به مرحله فهم، درک و تحلیل صحیح می‌رسد، می‌توان اطمینان یافت که رسالت آموزش به ثمر نشسته است.

معاون اجرایی ارتش با بیان اینکه هدف این دوره‌ها فراتر از انتقال مهارت‌های نظامی است، تصریح کرد: رسالت اصلی آموزش‌های نظامی برای نخبگان، گشودن افقی روشن برای شناخت صحیح حقایق، پدیده‌ها و مسائل حوزه دفاع و امنیت است تا آنان بتوانند با تکیه بر منطق، دانش و تحلیل علمی، در آینده این نگرش را به جامعه منتقل کنند.

وی خطاب به فراگیران گفت: شما امروز تنها یک دوره آموزشی را پشت سر نگذاشته‌اید، بلکه مسئولیتی بزرگ‌تر برعهده گرفته‌اید؛ مسئولیت آنکه در آینده، در هر عرصه‌ای که حضور خواهید داشت، به عنوان سفیران منطق، اقتدار و سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران ایفای نقش کنید و ظرفیت‌های علمی، مدیریتی و اجتماعی خود را در مسیر اعتلای کشور به کار گیرید.

امیر سرتیپ شیخ با تأکید بر ضرورت شناخت عمیق نخبگان از جایگاه علم نظامی اظهار داشت: پرسش اساسی این است که دستاورد واقعی آموزش نظامی برای یک نخبه چیست و این آموزش چگونه می‌تواند در ارتقای حکمرانی، مدیریت کشور و تقویت قدرت ملی اثرگذار باشد. علم نظامی را نباید صرفاً در چارچوب آموزش‌های رزمی تعریف کرد، بلکه این دانش یکی از مؤلفه‌های بنیادین قدرت ملی و حکمرانی کارآمد به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه جنگ، پیچیده‌ترین پدیده اجتماعی بشر است، افزود: در ادبیات علوم راهبردی، جنگ پیچیده‌ترین پدیده اجتماعی محسوب می‌شود؛ زیرا تمامی ساختارها، قواعد، مناسبات و نظامات اجتماعی را دستخوش تحول می‌کند. از همین رو، مدیریت جنگ نیازمند مدیرانی برخوردار از قدرت تصمیم‌گیری، تدبیر و آینده‌نگری در شرایط بحرانی است.

معاون اجرایی ارتش ادامه داد: مدیریت جنگ، از دشوارترین عرصه‌های حکمرانی است و موفقیت در آن تنها با اتکا به قدرت نظامی حاصل نمی‌شود، بلکه مستلزم شناخت دقیق مؤلفه‌های قدرت، بهره‌گیری هوشمندانه از ظرفیت‌های ملی و مدیریت صحیح منابع و امکانات کشور است.

وی با اشاره به نسبت میان سیاست و میدان نبرد تصریح کرد: اگرچه در ادبیات سیاسی گفته می‌شود جنگ ادامه سیاست است، اما از منظر علوم نظامی، سیاست آغازگر جنگ است و این میدان نبرد است که قواعد و الزامات آن را تعیین می‌کند؛ از این رو، نباید میان دیپلماسی و میدان تقابل یا فاصله‌ای تصور کرد، زیرا این دو مکمل یکدیگرند و هر یک در جایگاه خود نقش‌آفرینی می‌کنند.

امیر سرتیپ شیخ، هنر فرماندهی را ایجاد توازن میان اهداف سیاسی و ظرفیت‌های عملیاتی نیروهای مسلح دانست و اظهار کرد: هرگاه میان اهداف تعیین‌شده و توان واقعی نیروهای عمل‌کننده تناسب برقرار نباشد، زمینه بروز شکست‌های راهبردی فراهم خواهد شد. برنامه‌ریزی دفاعی زمانی موفق است که بر شناخت دقیق از ظرفیت‌های واقعی کشور استوار باشد و از هرگونه بزرگ‌نمایی یا کوچک‌نمایی توان ملی پرهیز شود.

وی فلسفه رزمندگی را برخاسته از عشق به وطن توصیف کرد و گفت: رزمنده واقعی به دلیل نفرت از دشمن نمی‌جنگد، بلکه برای دفاع از مردم، سرزمین، فرهنگ، تمدن، هویت، ارزش‌ها و باورهای خود به میدان می‌آید؛ از همین رو، در فرهنگ دفاعی جمهوری اسلامی ایران، مفهوم «رزمنده» جایگاهی عمیق‌تر و معنایی والاتر از یک عنوان نظامی صرف دارد.

معاون اجرایی ارتش با تأکید بر اینکه آمادگی دفاعی، مؤثرترین ابزار حفظ صلح است، خاطرنشان کرد: هر اندازه توان بازدارندگی کشور تقویت شود، احتمال شکل‌گیری تهدید و بروز جنگ کاهش خواهد یافت و امنیت پایدار با اتکا به اقتدار دفاعی تحقق پیدا می‌کند.

وی با اشاره به موقعیت ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران افزود: ویژگی‌های جغرافیایی، ظرفیت‌های راهبردی و منابع ارزشمند ایران، این سرزمین را همواره در کانون توجه قدرت‌های جهانی قرار داده است؛ از این رو، ارتقای توان دفاعی و حفظ آمادگی همه‌جانبه، ضرورتی راهبردی و انکارناپذیر برای کشور محسوب می‌شود.

امیر سرتیپ شیخ با تأکید بر نقش تعیین‌کننده مردم در اقتدار ملی اظهار داشت: قدرت ملی تنها با تجهیزات، امکانات و فناوری‌های نظامی شکل نمی‌گیرد؛ مهم‌ترین پشتوانه نیروهای مسلح، مردم هستند. هر اندازه سرمایه اجتماعی، انسجام ملی، اعتماد عمومی و روحیه ایستادگی در جامعه تقویت شود، اقتدار دفاعی کشور نیز استحکام بیشتری خواهد یافت.

وی ادامه داد: مردم در سخت‌ترین شرایط، بزرگ‌ترین حامی نیروهای مسلح هستند و تجربه‌های تاریخی نیز نشان داده است که همدلی و همراهی ملت، مهم‌ترین عامل موفقیت در عبور از بحران‌ها و تهدیدهای پیش‌روی کشور است.

معاون اجرایی ارتش با تأکید بر رسالت نخبگان در تبیین صحیح مسائل دفاعی اظهار داشت: شما امروز علاوه بر فراگیری آموزش‌های نظامی، مسئولیت یافته‌اید تا نگاه علمی، منطقی و واقع‌بینانه به حوزه دفاع و امنیت را در دانشگاه‌ها، مراکز علمی و محیط‌های اجتماعی گسترش دهید و در ارتقای سطح آگاهی عمومی نقش‌آفرین باشید.

وی در ادامه، جنگ را آمیزه‌ای از «علم، هنر و حماسه» دانست و تصریح کرد: علم، بنیان شناخت و برنامه‌ریزی است؛ هنر، حاصل تجربه، تدبیر و فرماندهی صحیح است و حماسه، ثمره پیوند شور، شعور، ایمان و ایستادگی است. هرگاه این سه مؤلفه در کنار یکدیگر قرار گیرند، زمینه دستیابی به موفقیت و پیروزی فراهم خواهد شد.

امیر سرتیپ شیخ با تأکید بر ضرورت مطالعه مستمر و تعمیق دانش در حوزه مسائل دفاعی گفت: تحلیل صحیح مسائل امنیتی و نظامی بدون شناخت مبانی علمی و بهره‌گیری از منابع معتبر امکان‌پذیر نیست و نباید تحلیل‌های سطحی و غیرمستند فضای مجازی، جایگزین مطالعات تخصصی و علمی شود.

معاون اجرایی ارتش در پایان، ضمن قدردانی از فرماندهان، اساتید و تمامی عوامل برگزاری این دوره آموزشی، خطاب به فراگیران خاطرنشان کرد: شما سرمایه‌های ارزشمند علمی کشور هستید و امروز در کنار تخصص دانشگاهی، تجربه‌ای ماندگار از مسئولیت دفاع از میهن را نیز به دست آورده‌اید. امیدوارم در هر مسئولیتی که در آینده بر عهده خواهید گرفت، با تکیه بر دانش، تعهد، روحیه مسئولیت‌پذیری و نگاه ملی، در مسیر پیشرفت، اقتدار و سربلندی ایران اسلامی منشأ اثر باشید