پزشکیان در جلسه شورای عالی قضایی:
بقای حکومتها در گرو اجرای عادلانه قانون و احقاق حقوق مردم است/ باید پیامدهای ایستادگی در مقابل دشمن را بپذیریم
رئیسجمهور با تأکید بر اینکه عدالت، مهمترین پایه حفظ نظام حکمرانی و معیشت مردم، اصلیترین میدان نبرد در جنگ اقتصادی است، گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری به وحدت، همدلی، تصمیمگیری مبتنی بر خرد جمعی و همراهی همه ارکان کشور نیاز داریم و دولت نیز با بهرهگیری از همه ظرفیتها، اصلاح ساختارهای ناعادلانه و خدمت به مردم را با جدیت دنبال خواهد کرد.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان، صبح امروز دوشنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۵ در جلسه شورای عالی قضائی، با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید و همه شهدای والامقام جنگ تحمیلی اخیر، تصریح کرد: فقدان این عزیزان خسارتی بزرگ برای جامعه و کشور بود و بیتردید بار مسئولیت سنگینی را بر دوش همه ما نهاده است تا با تمام توان، مسیر، آرمانها و اهدافی را که آنان برای عزت، استقلال و پیشرفت ایران اسلامی ترسیم کرده بودند، ادامه دهیم و در تحقق آن کوتاهی نکنیم.
رئیسجمهور با قدردانی از تلاشهای مجموعه دستگاه قضائی، نقش این قوه را در استقرار عدالت و صیانت از حقوق مردم مورد تأکید قرار داد و با ابراز خرسندی از حضور در جمع اعضای شورای عالی قضائی، از زحمات، تلاشها و خدمات ارزشمند رئیس قوه قضائیه، اعضای شورای عالی قضائی و همه مدیران و کارکنان این قوه صمیمانه قدردانی کرد.
پزشکیان در ادامه عدالت را بنیادیترین رکن پایداری هر نظام حکمرانی دانست و تصریح کرد: بقای حکومتها در گرو اجرای عادلانه قانون و احقاق حقوق مردم است. از منظر اعتقادی و بر اساس آموزههایی که از منابع دینی، اساتید و روحانیت معظم فرا گرفتهام، باور دارم مهمترین عاملی که میتواند یک حکومت را حفظ کند، برقراری عدالت است و اگر این چارچوب وجود نداشته باشد، اساساً هیچ نظام و ساختاری دوام نخواهد داشت.
رئیسجمهور با اشاره به جایگاه عدالت در معارف اسلامی، تحقق آن را مهمترین مسئولیت مدیران نظام اسلامی برشمرد و اظهار داشت: امروز که این مسئولیت را پذیرفتهایم، بزرگترین دغدغه و رنج ما، تفاوتها، بیعدالتیها و کاستیهایی است که در نظام اداری و مدیریتی کشور وجود دارد. البته حل این مشکلات به هیچوجه ساده نیست، اما خود را موظف میدانیم که برای رفع آنها تلاش کنیم. اگر در انجام این مسئولیت کوتاهی کنیم و نتوانیم این مشکلات را برطرف سازیم، باور دارم که در پیشگاه خداوند پاسخ قانعکنندهای نخواهیم داشت.
پزشکیان رسیدگی به مشکلات معیشتی مردم و حمایت از اقشار آسیبپذیر را از مهمترین تکالیف دینی و حکمرانی دانست و افزود: از منظر اعتقادی، پذیرفتنی نیست که در جامعهای زندگی کنیم که مردم با مشکلات معیشتی، بیکاری، فقر و گرفتاری دستوپنجه نرم کنند و ما صرفاً به انجام برخی اقدامات دیگر دلخوش باشیم. در قرآن کریم، بخش مهمی از پرسشهای روز قیامت درباره این است که چرا به یتیمان، نیازمندان و مستضعفان رسیدگی نکردید.
رئیسجمهور با استناد به آموزههای قرآنی، بیتفاوتی نسبت به محرومان را از مهمترین عوامل انحراف و سقوط جوامع معرفی کرد و با تأکید بر مسئولیت مشترک همه ارکان اجرایی کشور در قبال مشکلات مردم، تصریح کرد: دولت و همه مسئولانی که در کنار ما خدمت میکنند، نمیتوانیم نسبت به چنین شرایطی بیتفاوت باشیم. این وضعیت بهسادگی قابل اغماض نیست. نمیتوانیم صرفاً به این بسنده کنیم که مسئولیتی بر عهده داریم و در جایگاه مدیریت قرار گرفتهایم. این دغدغه همواره در ذهن و قلب من وجود دارد و حقیقتاً نمیتوانم نسبت به آنچه در جامعه میگذرد، بیتفاوت باشم.
پزشکیان در ادامه با اشاره به شرایط پیچیده کشور، مقابله همزمان با تهدیدات خارجی و حل مسایل داخلی را ضرورتی اجتنابناپذیر توصیف کرد و گفت: دشمنان این ملت با همه توان در تلاشاند تا از مسیرهای مختلف، راههای پیشرفت و حرکت ما را مسدود کنند و اجازه ندهند جمهوری اسلامی ایران با عزت، اقتدار و سربلندی مسیر خود را ادامه دهد. آنان نمیخواهند کشوری مستقل، مقتدر و موفق در این منطقه شکل بگیرد. بنابراین، ما هم باید با توطئههای دشمن مقابله کنیم و هم همزمان مشکلات داخلی خود را برطرف سازیم. مدیریت این پیچیدگیها، بدون تردید، کار سادهای نیست.
رئیس جمهور وحدت، تفاهم و تصمیمگیری مبتنی بر خرد جمعی را پیششرط عبور موفق از شرایط دشوار کشور دانست و تأکید کرد: از همین رو، پیش از هر چیز، نیازمند وحدت، تفاهم، زبان مشترک و نگاه مشترک هستیم.
پزشکیان با استناد به سیره پیامبر اکرم(ص)، مشورت و مسئولیتپذیری جمعی را از مهمترین اصول مدیریت اسلامی برشمرد و اظهار داشت: بر اساس آموزههای مدیریتی برگرفته از سیره اگر تصمیمی با مشارکت و مشورت جمعی اتخاذ شد، همه باید به آن پایبند باشند و پس از اجرای آن، یکدیگر را به دلیل پیامدهای تصمیم سرزنش نکنند. پیش از تصمیمگیری باید با دقت، آگاهی و بهرهگیری از مشورتهای کارشناسی اقدام کرد، اما پس از اتخاذ تصمیم جمعی،پذیرش مسئولیت نتایج آن نیز بر عهده همه خواهد بود و این همان معنای واقعی عقل جمعی است.
رئیسجمهور با اشاره به مسیر دیپلماسی و توافقات انجامشده، بر ضرورت قضاوت منصفانه و مبتنی بر واقعیت تأکید کرد و اظهار داشت: برخی بدون توجه به واقعیات، مطالبی را مطرح میکنند که از اساس مبنای درستی ندارد. گاهی نیز ترجیح میدهیم پاسخی به این اظهارات ندهیم، زیرا بسیاری از این سخنان با واقعیتهای موجود فاصله دارد.
پزشکیان با تأکید بر صیانت کامل از حقوق و منافع ملی در روند مذاکرات، هرگونه عقبنشینی از اصول و ارزشهای کشور را رد و تصریح کرد: واقعیت این است که در هیچیک از بندهای چهاردهگانه آن تفاهم، از حقوق، اصول، منافع ملی، ارزشهای انقلاب و اعتقادات خود عقبنشینی نکردیم. نهتنها هیچ امتیازی برخلاف منافع کشور داده نشد، بلکه با بررسی دقیق مفاد توافق، بخش عمدهای از دستاوردها به سود جمهوری اسلامی ایران بوده است و عملاً بندی را نمیتوان یافت که منفعتی یکجانبه برای طرف آمریکایی ایجاد کرده باشد.
رئیس جمهور با تأکید بر استمرار ایستادگی جمهوری اسلامی ایران در دفاع از منافع ملی، واقعبینی نسبت به هزینههای این مسیر را نیز ضروری دانست و اظهار داشت: ما تا پای جان در دفاع از کشور و منافع ملت ایستادهایم و در این مسیر هیچ تردیدی نداریم، اما در عین حال باید واقعبین باشیم و تبعات طبیعی این ایستادگی را نیز بپذیریم.
پزشکیان با اشاره به پیامدهای اقتصادی شرایط جنگی، بر ضرورتپذیرش واقعبینانه آثار مقاومت در برابر فشارهای دشمن تأکید کرد و گفت: زمانی که تصمیم میگیریم در برابر دشمن ایستادگی و مقاومت کنیم، باید پیامدهای این تصمیم را نیز بپذیریم و نمیتوان انتظار داشت که در شرایط جنگ، جامعه با هیچگونه دشواری مواجه نشود. آیه شریفه «وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ بِشَیْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِینَ» نیز تأکید دارد که این سختیها بخشی از آزمون الهی است و خداوند صابران را به پاداش خود بشارت داده است.
رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت مدیریت همزمان مقاومت و تابآوری اجتماعی، استمرار این مسیر را نیازمند ارزیابی مستمر ظرفیتهای کشور دانست و افزود: اگر مسیری را آگاهانه انتخاب میکنیم، باید پیامدهای آن را نیز بپذیریم،
پزشکیان از بررسی مستمر این موضوعات در دولت خبر داد و شرایط جنگی را عامل پیچیدهتر شدن فرآیند هماهنگی میان دستگاههای اجرایی عنوان کرد و در ادامه اظهار داشت: این مسایل بهصورت مستمر در دولت مورد بحث و بررسی قرار میگیرد. در گذشته، هماهنگیها بیشتر و ارتباط میان دستگاهها نزدیکتر بود و تصمیمگیریها با سرعت بیشتری انجام میشد، اما اکنون به دلیل شرایط جنگی، این ارتباطات با سرعت گذشته شکل نمیگیرد و این موضوع یکی از چالشهای جدی مدیریت کشور است.
رئیسجمهور با اشاره به سخنان رئیس قوه قضائیه مبنی بر ضرورت تصمیمگیری بهنگام در شرایط ویژه افزود: همانگونه که جناب آقای اژهای نیز اشاره کردند، امروز در شرایط جنگی قرار داریم و اداره کشور با همان قواعد و رویههای معمول گذشته امکانپذیر نیست. باید این امکان برای مدیران فراهم باشد که در لحظه تصمیم بگیرند و اقدام کنند، نه اینکه پس از انجام وظیفه، بابت رعایت نکردن برخی تشریفات اداری مورد بازخواست قرار گیرند؛ چرا که شرایط جنگ، اقتضائات ویژه خود را دارد.
پزشکیان تلاش دستگاههای اجرایی برای حفظ ثبات و تأمین نیازهای اساسی مردم در دوران جنگ را شایسته تقدیر دانست و خاطرنشان کرد: اداره کشور در چنین شرایطی بههیچوجه کار سادهای نیست. اینکه جنگی با این ابعاد رخ دهد اما مردم در بازار، بیمارستانها، حوزه تأمین دارو و کالاهای اساسی با بحران جدی مواجه نشوند، نتیجه تلاش شبانهروزی و هماهنگ مجموعه دستگاههای اجرایی کشور است.
رئیس جمهور تأکید کرد که دولت با وجود همزمانی جنگ، ایام نوروز و ماه مبارک رمضان، اجازه بروز کمبود کالاهای اساسی را نداد و افزود: در همان مقطع، هم ایام نوروز را پیشرو داشتیم، هم ماه مبارک رمضان و هم شرایط جنگی را تجربه میکردیم، اما با وجود همه این فشارها، بازار با کمبود یا قحطی کالا مواجه نشد و اقلام مورد نیاز مردم در دسترس بود. ممکن است افزایش قیمتها وجود داشته باشد که دلایل آن نیز روشن است، اما این افزایش ناشی از شرایط اقتصادی و محدودیتهای تحمیلشده بود، نه ناشی از بیتوجهی یا قصور دولت.
پزشکیان همچنین بر ضرورت وجود مرجع نهایی تصمیمگیری در نظام حکمرانی و التزام همه مسئولان به تصمیمات آن تأکید کرد و گفت: بارها در محافل مختلف تأکید کردهام که نهتنها از منظر اعتقادی، بلکه بر پایه مبانی علمی نیز معتقدم هر نظام مدیریتی باید دارای مرجع نهایی تصمیمگیری باشد و در جمهوری اسلامی ایران، آن مرجع مقام معظم رهبری هستند.
رئیسجمهور در ادامه انسجام در تصمیمسازی و وحدت در روایتسازی ملی و هماهنگی میان همه ارکان کشور را لازمه عبور موفق از شرایط کنونی دانست و اظهار داشت: باید بتوانیم مسایل، مشکلات و دغدغههای خود را بهموقع مطرح کنیم و پس از اتخاذ تصمیم، همه با انسجام و هماهنگی از همان تصمیم دفاع کنیم. دولت، رسانه ملی، ائمه جمعه، مساجد، منابر و همه ارکان کشور باید یک پیام واحد و یک روایت مشترک را به جامعه منتقل کنند. اگر دولت سخنی بگوید، مجلس سخنی دیگر مطرح کند، رسانه ملی روایت متفاوتی ارائه دهد و هر بخش مسیر جداگانهای را دنبال کند، نتیجهای جز ایجاد اختلاف، دوگانگی و تفرقه در جامعه نخواهد داشت.
پزشکیان پرهیز از دامن زدن به اختلافات را از الزامات مدیریت مسئولانه کشور برشمرد و تصریح کرد: به همین دلیل، در بسیاری از موارد ترجیح میدهیم وارد برخی مباحث نشویم، زیرا بخشی از سخنانی که در برخی محافل مطرح میشود، نه با واقعیتهای موجود سازگار است، نه قابلیت اجرا دارد و نه به مصلحت کشور است. اگر بخواهیم به تکتک این اظهارات پاسخ دهیم، خود این روند به اختلافات و شکافهای بیشتر دامن خواهد زد.
رئیس جمهور شوراهای عالی کشور را مرجع قانونی تصمیمگیری در مسایل کلان دانست و بر ضرورت التزام همه دستگاهها به مصوبات این مراجع تأکید کرد و گفت: خوشبختانه شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع و سایر شوراهای قانونی برای همین منظور تشکیل شدهاند. این شوراها باید مسایل را بررسی کنند، تصمیمات لازم را بگیرند و همه دستگاهها نیز بر اساس همان تصمیمات عمل کنند. درست نیست افرادی که هیچ مسئولیت اجرایی و نقشی در مدیریت مستقیم امور ندارند، خارج از فرآیند تصمیمگیری صرفاً بگویند که باید به شکل دیگری عمل میشد. طبیعی است اگر همه واقعیتها و محدودیتهای موجود بیان شود، بسیاری از این قضاوتها نیز تغییر خواهد کرد.
پزشکیان با تشریح ابعاد جنگ ترکیبی علیه جمهوری اسلامی ایران، اقتصاد و معیشت مردم را مهمترین عرصه تقابل با دشمن عنوان کرد و اظهار داشت: واقعیت این است که امروز جمهوری اسلامی ایران درگیر یک جنگ تمامعیار است. جنگ امروز صرفاً جنگ موشکها نیست؛ دشمن به این نتیجه رسیده است که با حملات نظامی نمیتواند ملت ایران را به تسلیم وادارد.
رئیس جمهور حفظ ثبات اقتصادی و صیانت از سرمایه اجتماعی را از مهمترین اولویتهای نظام حکمرانی در شرایط جنگ اقتصادی برشمرد و افزود: مهمترین میدان نبرد امروز، عرصه اقتصاد و معیشت مردم است. در میدان نظامی، نیروهای مسلح با اقتدار از کشور دفاع میکنند، اما اگر فشارهای اقتصادی موجب شکلگیری نارضایتیهای اجتماعی شود و این نارضایتیها گسترش یابد، سرمایه عظیم اجتماعی که مردم در حمایت از نظام ایجاد کردهاند، ممکن است آسیب ببیند.
پزشکیان بر ضرورت پشتیبانی همه ارکان حاکمیت از سیاستهای کلان کشور تأکید و خاطرنشان کرد: تصمیمات و سیاستهایی که اتخاذ میشود باید به گونهای باشد که حمایت و همراهی همه ارکان حاکمیت را به همراه داشته باشد، زیرا در صورت فقدان این هماهنگی، نهتنها دولت بلکه کل نظام با دشواری مواجه خواهد شد.
رئیس جمهور همدلی و مشارکت همه ظرفیتهای کشور را لازمه اداره مطلوب امور دانست و از همه جریانهای سیاسی برای همکاری دعوت کرد و گفت: در تمام این مدت از همه شخصیتهای سیاسی، مدیران اجرایی، مسئولان باسابقه و نیروهای جدید درخواست کردهایم که برای اداره کشور به ما کمک کنند. همواره گفتهایم که باید دست در دست یکدیگر کشور را با همدلی اداره کنیم. اینکه کسی بیرون میدان بایستد و صرفاً انتقاد کند، مشکلی را حل نخواهد کرد. اگر راهحل بهتری وجود دارد، میدان عمل برای اجرای آن باز است.
پزشکیان با تأکید بر رویکرد فراجناحی دولت، شایستهسالاری را تنها معیار بهکارگیری مدیران عنوان و تصریح کرد: در دولت هیچگاه نگاه جناحی و حزبی نداشتهام و هیچکس نمیتواند ادعا کند فردی صرفاً به دلیل وابستگی سیاسی، حزبی یا حتی روابط خانوادگی به کار گرفته شده یا از مسئولیتی کنار گذاشته شده است.
رئیس جمهور همکاری میان رقبای انتخاباتی در مسیر اداره کشور را نمونهای از اولویت یافتن منافع ملی بر رقابتهای سیاسی دانست و اظهار داشت: آقای دکتر قالیباف و آقای دکتر زاکانی در انتخابات ریاستجمهوری رقیب ما بودند اما امروز همه در مسیر اداره کشور به دولت کمک میکنند و ما از این همکاری صمیمانه قدردانی میکنیم.
پزشکیان با تأکید بر بهرهگیری از همه ظرفیتهای مدیریتی کشور، از تداوم دعوت دولت از نخبگان و مدیران برای مشارکت در حل مسایل کشور خبر داد و افزود: تنها به این افراد اکتفا نکردهایم، بلکه از دیگر شخصیتها و مدیران نیز خواستهایم با هر میزان توان و ظرفیتی که دارند، در کنار دولت قرار گیرند و برای حل مشکلات کشور همکاری کنند.
رئیس جمهور رقابت در عرصه حکمرانی را رقابت در خدمترسانی به مردم توصیف کرد و گفت: اعتقاد من این است که اگر کسی مدعی است الگوی موفقتری برای اداره کشور در اختیار دارد، باید فرصت یابد آن را در میدان عمل نشان دهد. رقابت واقعی آن است که هر کس عملکرد بهتر، خدمت بیشتر و مدیریت موفقتری ارائه دهد، نه اینکه سرمایهها و توان کشور صرف تخریب و تضعیف یکدیگر شود.
پزشکیان در ادامه خدمت به مردم، انقلاب و کشور را تنها انگیزه دولت عنوان کرد و با تأکید بر ضرورت اصلاح مستمر کاستیها گفت: ما هیچ نیتی جز خدمت به مردم، کشور، انقلاب، دین و باورهای خود نداریم. آنچه ازایمان و انگیزه در وجود من هست، برگرفته از آموزههای دینی و مسیری است که حضرت امام خمینی(ره) به ما نشان دادند. البته هرگز ادعا نمیکنم که بیعیب و نقص هستم؛ همه ما ضعفهایی داریم و اگر کسی خود را بینقص بداند، همین بزرگترین ضعف اوست.
رئیسجمهور عدالت را محور اصلی سیاستگذاری دولت دانست و اصلاح ساختارهای ناعادلانه را از اولویتهای دولت برشمرد و اظهار داشت: تا آنجا که توان و فهم ما اجازه میدهد، تلاش میکنیم عدالت مبنای تصمیمگیری و عمل باشد، هرچند تحقق کامل آن در شرایط کنونی دشوار است. در برخی حوزهها، ساختارها و رویهها از عدالت فاصله گرفتهاند و دولت بهتدریج در حال اصلاح آنهاست.
پزشکیان با اشاره به برخی نابرابریهای ساختاری، بر تداوم برنامههای اصلاحی دولت تأکید کرد و افزود: امروز در حوزههایی مانند برق، آب، گاز، نظام پرداختها، امتیازات، انتصابات و بسیاری از بخشهای دیگر با نابرابریها و بیعدالتیهایی مواجه هستیم و اصلاح این وضعیت نیازمند برنامهریزی، زمان و همراهی همه بخشهای کشور است. این در حالی است که همزمان با این اصلاحات، کشور با فشارهای خارجی و اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی نیز مواجه است و طبیعی است که باید در برابر این فشارها نیز ایستادگی کنیم.
رئیسجمهور حفظ وحدت، انسجام و همدلی را مهمترین نیاز امروز کشور دانست و تأکید کرد: با وجود همه این شرایط، مهمترین نیاز کشور حفظ وحدت، انسجام، همدلی و همزبانی میان همه ارکان نظام است و دولت نیز با همه توان برای تقویت این همگرایی تلاش خواهد کرد.
پزشکیان هماهنگی میان قوای سهگانه را کمنظیر توصیف کرد و با قدردانی از حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای و دکتر محمدباقر قالیباف گفت: این عزیزان همواره در کنار دولت بودهاند و در حل مشکلات کشور نقش مؤثری ایفا کردهاند. واقعاً معتقدم وحدت و هماهنگیای که امروز میان قوای سهگانه وجود دارد، کمنظیر و شایسته قدردانی است.
رئیسجمهور بار دیگر از همه صاحبنظران و مدیران برای حضور در میدان خدمت دعوت کرد و خاطرنشان کرد: اگر کسی احساس میکند در بخشی از امور ضعف یا نقصی وجود دارد و خود توانایی اصلاح آن را دارد، از او دعوت میکنیم وارد میدان شود و کمک کند. هر فردی که بخواهد صادقانه به کشور خدمت کند، از نظر ما محترم است و حتی در چارچوب قانون، اختیارات لازم نیز به او واگذار خواهد شد تا مسئولیت خود را بهدرستی انجام دهد.
پزشکیان در پایان با قدردانی از مسئولان و کارکنان قوه قضائیه، اجرای عدالت را از سنگینترین مسئولیتهای نظام اسلامی برشمرد و افزود: امروز وظیفه خود دانستم که در جمع شما حضور یابم و از تلاشهای ارزشمندتان صمیمانه سپاسگزاری کنم. مسئولیتی که شما بر عهده دارید، مسئولیتی بسیار سنگین است و قضاوت، اجرای عدالت و احقاق حق مردم از دشوارترین مسئولیتهایی است که میتوان بر عهده گرفت.
رئیس جمهور با تقدیر از تلاشهای مجموعه قضائی کشور اظهار داشت: از همه شما عزیزانی که با احساس مسئولیت، صداقت و تلاش در مسیر اجرای عدالت خدمت میکنید، صمیمانه قدردانی میکنم و خداوند متعال را سپاسگزارم که این فرصت فراهم شد تا از نزدیک مراتب احترام و قدردانی خود را خدمت شما اعلام کنم.
در ادامه این جلسه حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای، ضمن تسلیت و تعزیت شهادت حضرت رقیه(س) و خوشآمدگویی به دکتر پزشکیان، ریاستجمهور که در جلسه امروز شورایعالی قضایی، بهعنوان مهمان مدعو، حضور داشت، اظهار کرد: التزام به قانون، اعم از قانون اساسی و سایر قوانین و ایضاً مصوبات لازمالاجرا، به نفع همگان است. تحقق و گسترش عدالت و همچنین ارتقای امنیت، آرامش و رفاه مردم عموماً در گروی التزام و عمل به قانون است. همه ما مردم و کارگزاران باید خود را ملتزم به قانون بدانیم.
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت اهتمام به ضوابط حاکم بر ایام جنگ، بیان داشت: وقتی شرایط خاص و جنگی پیش میآید باید علاوه بر التزام به قانون و خصوصاً قوانین ناظر بر ایام جنگ؛ مصالح، اولویتها و فوریتهایی را نیز مدنظر قرار داد. بدیهی است که در ایام جنگ، مسایل و موضوعاتی پیش میآید که تصمیمگیری در قبال آنها، فوریت دارد و هیچگونه تأخیر و تعللی جایز نیست.
حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای با اشاره به موضوع تفویض اختیارات به مجریان و اِعمال نظارت بر آنها، تصریح کرد: در شرایط خاص و جنگی، عقلایی است که به مجریان، اختیاراتی تفویض شود تا امور را در نهایت سرعت و بدون تأخیر و تعلل، عملیاتی و اجرایی سازند. البته در کنار این تفویض اختیار، باید نظارت جامعی را اِعمال کرد تا خلل و خطایی حادث نشود.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش به موضوع حفظ وحدت و انسجام ملی اشاره و عنوان کرد: امامین انقلاب در طول ۴۷ سال مکرراً و مستمراً بر مقولهی حفظ و تقویت وحدت و انسجام ملی تأکید فرمودند. رهبری معظم انقلاب نیز در غالب پیامهایشان بالاخص پیام اخیرشان، بر اتحاد مقدس ملت ایران و اهمیت صیانت از آن تأکید و ابرام داشتند.
حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای خاطرنشان کرد: قطعاً باید بیش از گذشته مراقبت کنیم تا مبادا وحدت و انسجام ملی ما مخدوش شود. نباید اجازه دهیم شیاطین جن و انس در صفوف مستحکم مردم ما رخنه کنند و به ایجاد افتراق و انشقاق بپردازند. باید بیش از گذشته مراقب مُرجفون، شایعهپراکنان، منافقین و نفوذیها باشیم. هم خودمان مراقبت کنیم و هم زیرمجموعههایمان را هوشیار کنیم و نهیب دهیم.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به شگردهای عناصر نفوذی و منافق، اظهار کرد: بدیهی است که یک فرد نفوذی و منافق با تابلوی دشمن به میدان نمیآید، بلکه او با پوشش و عنوان خودی، در داخل صفوف مؤمنین و ملت قرار میگیرد و تلاش میکند با نشر شایعات و طرح مسایل سست و بیپایه، مردم را به جان هم بیندازد و یا ناامید کند. تلاش نفوذی و منافق، معطوف بر سرگرم کردن مردم و مسئولان به مسایل بیاهمیت و غافل ساختن آنها از مسایل مهم است.
حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای در بخش دیگری از سخنانش در این نشست، با بیان اینکه رئیسجمهور، انسان با اخلاصی است، اظهار کرد: دکتر پزشکیان، تمام همّ و غمّ خود را گذاشته است تا آنچه به نفع اسلام و ایران و مردم است، رقم بخورد. ما نیز باید نهایت کمک و مساعدت را به وی و مجموعه دولت داشته باشیم.
رئیس قوه قضائیه عنوان کرد: دکتر پزشکیان اعتقاد راسخ دارد که کلام رهبری معظم انقلاب، فصلالخطاب است و باید به نیروهای مسلح، نهایت کمک و مساعدت را انجام داد. ما این موضع رئیسجمهور را میستاییم.
حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای با تأکید بر خـونخواهی و انتقام از دشمن، گفت: اینکه مردم مبعوثشده، در کف میدان و خیابان، بر ضرورت ادامه جهاد و جنگ با دشمن متجاوز و غدّار تأکید دارند و عَلم خونخواهی برافراشتهاند، حتماً موضعی حقمدارانه است و ما مسئولان نیز باید بر این موضع، اصرار و ابرام ورزیم در این مورد هیچ اختلاف نظری بین مقامات کشور وجود ندارد که دشمن آمریکایی ما به هیچ وجه قابل اعتماد نیست؛ ما در برابر او کوتاه نمیآییم و تا پای جان ایستادگی میکنیم.
رئیس قوه قضائیه به مبحث تابآوری مردم نیز اشاره کرد و افزود: از سویی دیگر و در عین اینکه باید بر موضع استمرار جهاد و مقابله با دشمن آمریکایی تأکید ورزیم، مطالبه دیگری نیز وجود دارد که ضروری است به وضعیت معیشتی مردم و تابآوری آنها نیز توجه جدی داشته باشیم؛ این موضع هم از سر حق و حقمداری است. همین مردم مبعوثشده که در کف خیابان حضور مستمر و دشمنشکن دارند، این مطالبه و دغدغه را نیز دارند که چرا گرانی وجود دارد؟
حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای خاطرنشان کرد: مردم برای ما مسئولان، محرم هستند و ما موضوع پنهان و مکتومی با مردم نداریم؛ اینکه برخی مسایل در مقاطعی با مردم در میان گذاشته نمیشود، برای آن است که دشمن سوءاستفاده نکند.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: من شهادت میدهم که دکتر پزشکیان مخلصانه در حال خدمت به مردم و نظام است. اینکه رئیسجمهور در سخنانش از موانع میگویند، به هیچ وجه به معنای ناامیدی نیست، بلکه میخواهند از ما مسئولان در سایر قوا، استمداد بطلبند و بر همه ما فرض است تا به رئیسجمهور و مجموعه دولت کمک کنیم.
حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای تصریح کرد: اکنون شرایط سختی حاکم است و همه ما موظف و مکلفیم به دولت کمک کنیم تا در اداره امور کشور و کمک به قوای مسلح، کوچکترین خلل ایجاد نشود.
رئیس قوه قضائیه عنوان کرد: هیچکدام از بخشهای حاکمیت، بویژه دولت و شخص رئیسجمهور کوچکترین تردیدی در ادامه مبارزه با دشمن غدّار ندارند، لکن تأکید رئیسجمهور آن است که در عین توجه به امر مبارزه باید به مقولهی تابآوری مردم و مسایل معیشتی مردم نیز توجه کنیم. ایستادگی ما در برابر دشمن متجاوز، هزینه دارد و باید این هزینه را بپذیریم.
حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای خاطرنشان کرد: دکتر پزشکیان به بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی اعتقاد راسخ دارد و من شاهد هستم که ایشان در جلسات مختلف و متعدد با متنفذین و معتمدین مردم، مدام بر امر استفاده از استعدادهای مردمی جهت پیشبرد امور و غلبه بر مشکلات، تأکید میورزند.