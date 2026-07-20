سلیمی:
دولت با تعیین تعرفه بر واردات خودرو به خودروسازان داخلی رانت می دهد
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، گفت: هم اکنون یک انحصاری در حوزه خودرو ایجاد شده است ضمن اینکه دولت با تعیین تعرفه بر واردات خودرو به خودروسازان داخلی رانت عجیب و غریبی داده و اجازه انتخاب آزادانه خودرو را از مردم سلب کرده است.
به گزارش ایلنا، علیرضا سلیمی در انتقاد به برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه قیمتگذاری دستوری امکان اجرای برنامههای توسعهای، افزایش تیراژ و سودآوری را از تولیدکنندگان سلب میکند با بیان اینکه قیمتگذاری غیردستوری در جایی که انحصار وجود دارد معنا و مفهومی ندارد، گفت: هم اکنون یک انحصاری در حوزه خودروی ایجاد شده است ضمن اینکه دولت به خودروسازان داخلی رانت عجیب و غریبی میدهد کمااینکه تعرفه بر واردات خودرو گذاشته است و اجازه انتخاب آزادانه خودرو را از مردم سلب کرده است که مجبور شوند خودروهای داخلی را خریداری کنند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: چرا مسئولان مربوطه در صنعت خودرو این مسئله ساده را انکار میکنند که با این اقدام یک انحصاری برای خودروسازان ایجاد شده است و مردم را مجبور به خرید خودروهای داخلی کردهاند.
وی در خصوص اظهارنظرهایی مبنی بر اینکه واگذاری ایران خودرو موفقترین نمونه خصوصی سازی بعد از انقلاب اسلامی بوده است، اظهار کرد: در نحوه واگذاری ایران خودرو شبهات و سوالات جدی وجود دارد که تاکنون پاسخ قانع کنندهای بدان داده نشده است.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: قرار بود بعد از واگذاری ایران خودرو قیمتها کاهش یابد و کیفیت خودروها ارتقا داده شود بنابراین این سوال مطرح میشود که چه اتفاق جدیدی بعد از این واگذاری افتاده است به غیر از اینکه قیمت خودروها به دفعات افزایش یافته و در کیفیت آنها تغییری ایجاد نشده است.