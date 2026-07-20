۱.۵ هکتار از اراضی ملی و جنگلی لنگرود آزاد شد

به گزارش ایلنا، محمد کرمی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لنگرود با اشاره به اینکه دستگاه قضایی شهرستان لنگرود در راستای حفاظت از انفال و صیانت از منابع طبیعی، عملیات گسترده‌ای را برای بازپس‌گیری اراضی ملی و جنگلی از دست متصرفان در منطقه «اطاقور» اجرایی کرده است گفت: در پی وصول گزارش‌های مردمی و پایش‌های مستمر یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان لنگرود، رفع تصرف ۱.۵ هکتار از اراضی ملی و جنگلی این منطقه در دستور کار ویژه دادستانی قرار گرفت.

وی در تشریح نحوه تصرف این اراضی افزود: افراد سودجو با اقدامات غیرقانونی از جمله حصارکشی، نصب سیم‌خاردار، فنس‌کشی و ایجاد چپر، این پهنه‌های ارزشمند جنگلی را محصور کرده بودند.

وی ادامه داد: در راستای اجرای تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور، مأموران اداره منابع طبیعی با پشتیبانی عوامل انتظامی شهرستان لنگرود، تمامی آثار تصرف را قلع‌وقمع و مستحدثات غیرقانونی را جمع‌آوری کردند.

کرمی با بیان اینکه ارزش تقریبی اراضی بازگردانده شده به بیت‌المال بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است، تأکید کرد: حفاظت از منابع طبیعی و انفال، اولویت اصلی دستگاه قضا است و این مجموعه در مسیر مبارزه با زمین‌خواران و متجاوزان به حقوق عامه، بدون هیچ‌گونه اغماض و با جدیت کامل برخورد خواهد کرد.

دادستان لنگرود در پایان با اشاره به اینکه حفاظت از منابع طبیعی یک وظیفه همگانی است، از شهروندان خواست هرگونه دخل و تصرف غیرقانونی در اراضی ملی و جنگلی را به مراجع قضایی یا اداره منابع طبیعی اطلاع دهند.

انتهای پیام/