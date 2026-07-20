به گزارش خبرنگار ایلنا، سخنگوی وزارت امور خارجه درباره نشست وزرای خارجه شانگهای و اینکه آیا عراقچی در این نشست شرکت می‌کند، گفت: اجلاس وزرای امور خارجه سازمان همکاری شانگهای، روزهای جمعه و شنبه این هفته در قرقیزستان برگزار خواهد شد و برنامه ما نیز حضور در این اجلاس است. این نشست دستورکارهای مشخصی در حوزه‌های اقتصادی، امنیتی و مقابله با تروریسم دارد و همچنین فرصتی برای رایزنی وزیر امور خارجه کشورمان با همتایان خود از کشورهای عضو و ناظر خواهد بود. مجموعه‌ای از این دیدارها نیز از پیش برنامه‌ریزی شده است.

وی گفت: البته روز پنجشنبه میزبان یک هیئت بلندپایه از کشور همسایه، عراق، خواهیم بود. برنامه ما این است که پس از انجام دیدارها با هیئت عراقی، عازم قرقیزستان شویم تا در اجلاس سازمان همکاری شانگهای شرکت کنیم.

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