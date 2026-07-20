به گزارش ایلنا، معاون دادستان عمومی و انقلاب اراک از پلمب دو سوپرمارکت به دلیل عرضه و فروش مشروبات الکلی خبر داد و گفت: با دستور مقام قضایی، از ادامه فعالیت این واحد‌های صنفی جلوگیری شد.

معاون دادستان اراک افزود: در این پرونده، ضمن جلوگیری از ادامه فعالیت این واحد‌های صنفی متخلف، برای متصدیان آنها پرونده قضایی تشکیل شده و رسیدگی به اتهامات مطابق مقررات قانونی در دستور کار قرار دارد

رضایی با هشدار به صاحبان واحد‌های صنفی ابراز داشت: همه اصناف موظف به رعایت قوانین و مقررات هستند و باید از هرگونه عرضه، نگهداری و فروش مشروبات الکلی خودداری کنند. در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مطابق قانون با متخلفان برخورد قاطع قضایی صورت خواهد گرفت.

او از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مجرمانه، موضوع را از طریق مراجع انتظامی گزارش کنند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.