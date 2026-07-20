خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پلمب دو فروشگاه مواد غذایی عرضه‌کننده مشروبات الکلی در اراک

پلمب دو فروشگاه مواد غذایی عرضه‌کننده مشروبات الکلی در اراک
کد خبر : 1815981
لینک کوتاه کپی شد.

معاون دادستان عمومی و انقلاب اراک از پلمب دو فروشگاه مواد غذایی (سوپرمارکت) به علت عرضه مشروبات الکلی خبر داد.

به گزارش ایلنا، معاون دادستان عمومی و انقلاب اراک از پلمب دو سوپرمارکت به دلیل عرضه و فروش مشروبات الکلی خبر داد و گفت: با دستور مقام قضایی، از ادامه فعالیت این واحد‌های صنفی جلوگیری شد.

معاون دادستان اراک افزود: در این پرونده، ضمن جلوگیری از ادامه فعالیت این واحد‌های صنفی متخلف، برای متصدیان آنها پرونده قضایی تشکیل شده و رسیدگی به اتهامات مطابق مقررات قانونی در دستور کار قرار دارد

رضایی با هشدار به صاحبان واحد‌های صنفی ابراز داشت: همه اصناف موظف به رعایت قوانین و مقررات هستند و باید از هرگونه عرضه، نگهداری و فروش مشروبات الکلی خودداری کنند. در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مطابق قانون با متخلفان برخورد قاطع قضایی صورت خواهد گرفت.

او از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مجرمانه، موضوع را از طریق مراجع انتظامی گزارش کنند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل