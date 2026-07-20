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بوشهر ساعتی پیش دو مورد تجاور دشمن قرار گرفت

بوشهر ساعتی پیش دو مورد تجاور دشمن قرار گرفت
کد خبر : 1815978
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فرماندار بوشهر از حمله ساعتی پیش دشمن آمریکایی به دو نقطه از شهر بوشهر خبر داد.

به گزارش ایلنا، محمد مظفری اظهار کرد: شهر بوشهر ساعتی پیش، دو بار مورد تهاجم دشمن آمریکایی قرار گرفت.

وی با اشاره به وضعیت مناطق هدف قرار گرفته، افزود: تا کنون بر اثر این تهاجم‌ها تلفات جانی گزارش نشده است و ابعاد و جزئیات دقیق این تجاوزات در دست بررسی است.

وی در ادامه خطاب به شهروندان بوشهری تأکید کرد: ضمن حفظ آرامش و خونسردی، اخبار و اطلاعات مربوط به این تهاجم‌ها را تنها از طریق منابع رسمی و معتبر دنبال کنند.

فرماندار بوشهر همچنین از مردم درخواست کرد از انتشار یا بازنشر اخبار تأیید نشده، شایعات و گمانه‌زنی‌ها در فضای مجازی که موجب تشویش اذهان عمومی می‌شود، به‌جد خودداری کنند.

همچنین بامداد امروز یک نقطه در شهر خورموج شهرستان دشتی مورد تهاجم هوایی دشمن آمریکایی قرار گرفت.

به گفته احسان جهانیان معاون سیاسی، امیتی و اجتماعی استاندار بوشهر، انفجار ناشی از این تهاجم تلفات جانی نداشته است.

 

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