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قالیباف قهرمانی اسپانیا در جام جهانی فوتبال را تبریک گفت

قالیباف قهرمانی اسپانیا در جام جهانی فوتبال را تبریک گفت
کد خبر : 1815971
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رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی به روسای مجلس سنا و نمایندگان اسپانیا با تبریک قهرمانی تیم ملی فوتبال این کشور در جام جهانی، گفت: دفاع شما و بازیکنان آن تیم از ملت فلسطین و حمایت‌های آن کشور از ایران در جنگ تحمیلی سوم، نشان داد آزادگی و سلطه‌ناپذیری از ویژگی‌های آن ملت فهیم و محترم است.

به گزارش ایلنا، در  بخشی از پیام محمدباقر قالیباف رئیس مجلس ایران به روسای مجلس سنا و نمایندگان اسپانیا آمده است:

«قهرمانی تیم ملی اسپانیا در رقابت‌های جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ را به شما، مردم و دولت اسپانیا تبریک می‌گویم. دفاع شما و بازیکنان آن تیم از ملت فلسطین و حمایت های آن کشور از جمهوری اسلامی ایران در جنگ تحمیلی سوم، نشان داد که آزادگی و سلطه‌ناپذیری از ویژگی‌های آن ملت فهیم و محترم است.

این پیروزی و قهرمانی ارزشمند، نه‌تنها دل مردم آن کشور که دل بسیاری از آزادگان و ملت‌های مستقل و عدالتخواه جهان را شاد کرد.

با آرزوی موفقیت بیشتر برای آن کشور و مردم عزیز و محترم.»

 

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