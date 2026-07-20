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بقائی در نشست خبری:

هیچ شهروند آمریکایی با مشخصاتی که ترامپ مطرح کرد، از زندان‌های ایران آزاد نشده است

هیچ شهروند آمریکایی با مشخصاتی که ترامپ مطرح کرد، از زندان‌های ایران آزاد نشده است
کد خبر : 1815966
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سخنگوی وزارت امور خارجه با ارجاع به توضیحات قوه قضاییه درباره ادعای آزادی یک شهروند آمریکایی از زندان‌های ایران، تأکید کرد هیچ تبعه آمریکایی با مشخصات مطرح‌شده از سوی رئیس‌جمهور آمریکا آزاد نشده و فرد مورد اشاره نیز نه زندانی بوده و نه اتهام جاسوسی داشته است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، بقایی در خصوص آزادی یک شهروند آمریکایی که گفته می‌شد به اتهام جاسوسی در ایران زندانی بوده و رئیس‌جمهور آمریکا نیز پیامی برای تشکر منتشر کرده بود، گفت: اجازه بفرمایید همان پاسخی را که قوه قضاییه در این خصوص ارائه کرده، تکرار کنم؛ زیرا این موضوع ماهیت قضایی دارد. قوه قضاییه تأکید کرده است که هیچ شهروند آمریکایی با مشخصاتی که رئیس‌جمهور آمریکا مطرح کرده، از زندان‌های ایران آزاد نشده است. همچنین، فردی که از او نام برده شده، نه زندانی بوده و نه اتهام جاسوسی داشته است. بنابراین، در این خصوص شما را به پاسخ دستگاه متولی و تخصصی، یعنی قوه قضاییه، ارجاع می‌دهم.

 

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