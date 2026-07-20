به گزارش خبرنگار ایلنا، بقایی در خصوص آزادی یک شهروند آمریکایی که گفته می‌شد به اتهام جاسوسی در ایران زندانی بوده و رئیس‌جمهور آمریکا نیز پیامی برای تشکر منتشر کرده بود، گفت: اجازه بفرمایید همان پاسخی را که قوه قضاییه در این خصوص ارائه کرده، تکرار کنم؛ زیرا این موضوع ماهیت قضایی دارد. قوه قضاییه تأکید کرده است که هیچ شهروند آمریکایی با مشخصاتی که رئیس‌جمهور آمریکا مطرح کرده، از زندان‌های ایران آزاد نشده است. همچنین، فردی که از او نام برده شده، نه زندانی بوده و نه اتهام جاسوسی داشته است. بنابراین، در این خصوص شما را به پاسخ دستگاه متولی و تخصصی، یعنی قوه قضاییه، ارجاع می‌دهم.

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