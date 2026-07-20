بقائی در نشست خبری:
پرواز ماهان به صنعا برای انتقال هیئت یمنی و بازگرداندن مجروحان بود
سخنگوی وزارت امور خارجه با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران تحریم هوایی علیه یمن را به رسمیت نمیشناسد، اعلام کرد پرواز هواپیمای ماهان به صنعا برای بازگرداندن هیئت یمنی و شماری از مجروحان درمانشده در ایران انجام شده و حمله به فرودگاه صنعا نیز از سوی تهران بهصراحت محکوم شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سخنگوی وزارت خارجه درباره پرواز هواپیمای ماهان به فرودگاه صنعا گفت: ما قائل به وجود تحریم هوایی علیه یمن نیستیم و اصولاً معتقدیم چنین برداشتی از قطعنامههای شورای امنیت، برداشت صحیحی نیست. اصل تحریم یک کشور و یک ملت را نیز ناصواب و ظالمانه میدانیم.
بقایی عنوان کرد: در مورد پرواز این هواپیما، باید گفت که این پرواز برای انتقال هیئت یمنی بود که به منظور شرکت در مراسم ادای احترام به رهبر شهید به ایران آمده بودند و مهمان ما بودند. همچنین، جمعی از مجروحان یمنی که در ایران مداوا شده بودند، با همین پرواز به کشورشان بازگشتند.
وی گفت: کل موضوع همین بود. ما حمله به فرودگاه صنعا را نیز بهصراحت محکوم کردیم. بیانیه وزارت امور خارجه در این خصوص کاملاً روشن است. معتقدیم آسیب زدن به تأسیسات غیرنظامی و مدنی یمن، تحت هیچ دلیل و توجیهی، با اصل احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی یمن سازگار نیست و چنین اقداماتی نباید تکرار شود.