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بقائی در نشست خبری:

پرواز ماهان به صنعا برای انتقال هیئت یمنی و بازگرداندن مجروحان بود

پرواز ماهان به صنعا برای انتقال هیئت یمنی و بازگرداندن مجروحان بود
کد خبر : 1815963
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سخنگوی وزارت امور خارجه با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران تحریم هوایی علیه یمن را به رسمیت نمی‌شناسد، اعلام کرد پرواز هواپیمای ماهان به صنعا برای بازگرداندن هیئت یمنی و شماری از مجروحان درمان‌شده در ایران انجام شده و حمله به فرودگاه صنعا نیز از سوی تهران به‌صراحت محکوم شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سخنگوی وزارت خارجه درباره پرواز هواپیمای ماهان به فرودگاه صنعا گفت: ما قائل به وجود تحریم هوایی علیه یمن نیستیم و اصولاً معتقدیم چنین برداشتی از قطعنامه‌های شورای امنیت، برداشت صحیحی نیست. اصل تحریم یک کشور و یک ملت را نیز ناصواب و ظالمانه می‌دانیم.

بقایی عنوان کرد: در مورد پرواز این هواپیما، باید گفت که این پرواز برای انتقال هیئت یمنی بود که به منظور شرکت در مراسم ادای احترام به رهبر شهید به ایران آمده بودند و مهمان ما بودند. همچنین، جمعی از مجروحان یمنی که در ایران مداوا شده بودند، با همین پرواز به کشورشان بازگشتند.

وی گفت: کل موضوع همین بود. ما حمله به فرودگاه صنعا را نیز به‌صراحت محکوم کردیم. بیانیه وزارت امور خارجه در این خصوص کاملاً روشن است. معتقدیم آسیب زدن به تأسیسات غیرنظامی و مدنی یمن، تحت هیچ دلیل و توجیهی، با اصل احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی یمن سازگار نیست و چنین اقداماتی نباید تکرار شود.

 

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