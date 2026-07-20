پرواز ماهان به صنعا برای انتقال هیئت یمنی و بازگرداندن مجروحان بود

به گزارش خبرنگار ایلنا، سخنگوی وزارت خارجه درباره پرواز هواپیمای ماهان به فرودگاه صنعا گفت: ما قائل به وجود تحریم هوایی علیه یمن نیستیم و اصولاً معتقدیم چنین برداشتی از قطعنامه‌های شورای امنیت، برداشت صحیحی نیست. اصل تحریم یک کشور و یک ملت را نیز ناصواب و ظالمانه می‌دانیم.

بقایی عنوان کرد: در مورد پرواز این هواپیما، باید گفت که این پرواز برای انتقال هیئت یمنی بود که به منظور شرکت در مراسم ادای احترام به رهبر شهید به ایران آمده بودند و مهمان ما بودند. همچنین، جمعی از مجروحان یمنی که در ایران مداوا شده بودند، با همین پرواز به کشورشان بازگشتند.

وی گفت: کل موضوع همین بود. ما حمله به فرودگاه صنعا را نیز به‌صراحت محکوم کردیم. بیانیه وزارت امور خارجه در این خصوص کاملاً روشن است. معتقدیم آسیب زدن به تأسیسات غیرنظامی و مدنی یمن، تحت هیچ دلیل و توجیهی، با اصل احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی یمن سازگار نیست و چنین اقداماتی نباید تکرار شود.

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