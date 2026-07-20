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بقائی در نشست خبری:

پیشنهادهایی از سوی برخی میانجی‌ها به ایران منتقل شده است

پیشنهادهایی از سوی برخی میانجی‌ها به ایران منتقل شده است
کد خبر : 1815960
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سخنگوی وزارت امور خارجه با تأیید دریافت پیشنهادهایی از سوی برخی میانجی‌ها برای کاهش تنش، اعلام کرد این پیشنهادها به جمهوری اسلامی ایران منتقل شده است، اما در مقطع کنونی امکان ارائه جزئیات آنها وجود ندارد و دستگاه دیپلماسی هم‌زمان با اقدامات نیروهای مسلح، به‌صورت فعال تحولات را پیگیری می‌کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، بقایی درباره سفر عراقچی به قطر و دیدارش با همتای قطری و مباحث مطرح‌شده در خصوص طرح قطر برای آتش‌بس گفت: اصل موضوع که میانجیگرها فعالیت می‌کنند و تلاش می‌کنند از تشدید تنش جلوگیری کنند و از آن طرف، اینکه ما از هیچ اقدامی برای توقف جنایات آمریکا فروگذار نمی‌کنیم، هم‌زمان که نیروهای مسلح ما با قدرت و قوت واکنش نشان می‌دهند، تردیدی نیست. دیپلماسی وظایفش را خوب می‌شناسد و هم‌راستا با مدافعان در نیروهای مسلح عمل می‌کند.

وی ادامه داد: پیشنهادهایی که از سوی برخی میانجی‌ها مطرح شده، به ما منتقل شده و آنها را دریافت کرده‌ایم. اما در حال حاضر ترجیح می‌دهم وارد جزئیات این پیشنهادها نشوم. آنچه قابل تأیید است، این است که در روزهای اخیر دستگاه دیپلماسی کشور به‌صورت فعال در حال پیگیری موضوعات بوده و هم‌زمان، ایده‌ها و پیشنهادهایی نیز از سوی برخی میانجی‌ها به جمهوری اسلامی ایران ارائه شده است. اصل این موضوع را تأیید می‌کنم، اما درباره جزئیات آن در مقطع فعلی توضیح بیشتری نخواهم داد.

 

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