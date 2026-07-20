به گزارش ایلنا، فرمانداری ویژه دزفول اعلام کرد: از ساعت ۱۰صبح امروز دوشنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۵، انفجارات کنترل شده ناشی از امحای مهمات توسط نیرو‌های مسلح در برخی از نقاط شهرستان انجام شد.

باتوجه به اینکه این صدا‌ها ناشی از انفجار‌های کنترل شده است، شهروندان در صورت شنیدن صدای انفجار‌ها بویژه در برخی از مناطق غرب شهرستان دزفول و بخشی از محدوده شهری که ممکن است با شدت بیشتری شنیده شود، نگران نباشند و به شایعات توجه نکنند.

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