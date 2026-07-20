کارکنان پارس جنوبی در حال جهاد برای تولید ثروت و امنیت کشور هستند

معاون اجرایی رئیسجمهور در جریان بازدید از فازهای مجتمع گازی پارس جنوبی، با محکوم کردن حملات به زیرساختهای اقتصادی کشور، تأکید کرد کارکنان و متخصصان این مجموعه با ایثار و ازخودگذشتگی، در شرایط دشوار برای حفظ تولید، امنیت و استقلال اقتصادی ایران تلاش میکنند.
به گزارش ایلنا، جعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیسجمهور در ادامه برنامههای سفر خود به استانهای جنوبی، پس از بازدید از مناطق آسیبدیده استان هرمزگان، صبح امروز با استقبال استاندار بوشهر وارد این استان شد و در بدو ورود به عسلویه از چندین فاز مجتمع گازی پارس جنوبی بازدید کرد.
وی در جریان این بازدید، ضمن محکوم کردن حملات وحشیانه دشمن به زیرساختهای اقتصادی کشور، اظهار کرد: به وجود جوانان دانشمند کشورمان که جان خود را در کف دست گذاشته و برای اعتلای ایران اسلامی مجاهدت میکنند، افتخار میکنیم.
معاون اجرایی رئیسجمهور با اشاره به شرایط دشوار کاری در این منطقه عملیاتی، تصریح کرد: کار کردن در تأسیسات پارس جنوبی، در شرایطی که هر لحظه احتمال مخاطراتی نظیر نشت گازهای سمی یا انفجار وجود دارد، خودِ جهاد است. عزیزان ما در منطقه پارس جنوبی و عسلویه همانند نیروهای مسلح که در میدان نبرد پای لانچر ایستادهاند، جان بر کف در حال تولید ثروت و امنیت برای کشور هستند.
وی تأکید کرد: ایثار و جانبازی کارکنان و متخصصان پارس جنوبی کمتر از نیروهای مسلحی که در خط مقدم دفاع قرار دارند، نیست و این مجاهدتها ضامن استقلال و عزت ایران اسلامی است.
قائمپناه با بیان اینکه دشمن با این حملات ناجوانمردانه به دنبال ضربه به ارکان اقتصادی کشور است، گفت: فرزندان این مرز و بوم، تخصص و دانش لازم را دارند تا به فوریت زیرساختهای آسیبدیده را بازسازی کرده و چرخ صنعت کشور را با قدرت به حرکت درآورند.
وی افزود: ما به اینجا آمدهایم تا به تمام کسانی که با ایثار، فداکاری و با تکیه بر علم و دانش خود برای عزت و سربلندی ایران تلاش میکنند، خداقوت بگوییم و از نزدیک روند بازسازی این زیرساختها را پیگیری کنیم.