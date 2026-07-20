بقایی در نشست خبری:
حمله به مراکز غیرنظامی، حمله به حق زندگی و کرامت انسانی است/ باید از نگاههای رمانتیک و فانتزی به مقوله جنگ و صلح فاصله بگیریم
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به هدف قرار گرفتن تأسیسات مدنی و غیرنظامی در چند استان کشور، این حملات را «حمله به حق زندگی، امنیت و کرامت انسانی» دانست و تأکید کرد که ایران یک پیکر واحد است و آسیب به هر نقطه از آن، زخمی بر کل کشور محسوب میشود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری که صبح امروز برگزار شد، گفت: در هفته گذشته با شعلهورتر شدن آتش جنگ و کینه آمریکا علیه ملت ایران مواجه بودیم؛ تأسیسات مدنی و غیرنظامی ما در استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، ایلام و ... مورد هدف قرار گرفت و منطق ویرانگر آمریکا نمایانتر شد.
حمله به مراکز غیرنظامی، حمله به حق زندگی و کرامت انسانی است
وی ادامه داد: حمله به مراکز غیرنظامی تنها حمله به چند پل، جاده و زیرساخت نیست، بلکه حمله به حق زندگی، امنیت و کرامت انسانی است.
بقایی گفت: آنها که ایران را بر صفحه نقشه به چند استان، شهر و نقطه فرو میکاهند، هنوز حقیقت این سرزمین و هویت آن را نشناختهاند. ایران مجموعهای از جزایر دورافتاده نیست که بشود بخشی از آن را زخمی کرد و بخش دیگر ساکت بماند. ایران یک پیکر است و هر زخمی بر گوشهای از آن، زخمی بر این پیکر واحد است.
وی افزود: مردم مقاوم جنوب امروز بیش از هر زمان دیگری سزاوار قدردانی هستند؛ مردمانی که با وجود همه سختیها قامتشان خم نشده است. آنها نگهبانان خلیج فارس و سواحل مکران هستند. ما حملات به زیرساختهای غیرنظامی را با صریحترین عبارات محکوم میکنیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: امروز در کنار مردم ایرانی در خطه جنوب ایران ایستادهایم؛ نه از سر شعار، بلکه از سر باور. زیرا جنوب، خود ایران است. هرمزگان، خوزستان، بوشهر و سیستان و بلوچستان نزدیکترین نقطه به قلب هر ایرانی هستند.
وی ادامه داد: ایستادگی، استقامت و غیرت مردمان خطه جنوب را ارج مینهیم و دست مدافعان را میبوسیم.
واکنش سخنگوی وزارت خارجه به قهرمانی اسپانیا در جام جهانی
بقایی در واکنش به قهرمانی اسپانیا در جام جهانی گفت: ما حتماً قهرمانی تیم ملی فوتبال اسپانیا را تبریک میگوییم. امسال جام جهانی شاید سیاسیترین رویداد ورزشی جهان بود و این دیدار نیز بدون تردید یکی از سیاسیترین مسابقات این رقابتها به شمار میرفت.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: یکی از مهمترین دلایل آن، روند سیاسی کردن ورزش است. ما این رویکرد را از همان ابتدا در نحوه برخورد با تیم ملی فوتبال ایران و تبعیضی که نسبت به این تیم اعمال شد، مشاهده کردیم و این نگاه تا آخرین لحظات مسابقات نیز ادامه یافت.
وی گفت: برای ما ایرانیان، قهرمانی تنها به کسب جام محدود نمیشود، بلکه در پهلوانی، جوانمردی، فتوت و ظلمستیزی معنا پیدا میکند. از این منظر، مواضع و رفتار تیم ملی اسپانیا و نیز تصویری که این کشور در ماههای اخیر از مخالفت با تجاوزگری، نسلکشی و ظلم ارائه کرده، برای بسیاری ارزشمند بوده است. به گمان من، یکی از دلایل اصلی اینکه ایرانیان این مسابقه را با دقت دنبال کردند و بسیاری از مردم جهان، فارغ از دین، مذهب، مرام و ملیت، در دل خود دوست داشتند اسپانیا پیروز شود، همین مسئله بود.
بقایی گفت: البته لازم میدانم تأکید کنم که ما هیچ مشکلی با مردم آرژانتین نداریم. اتفاقاً امروز صبح، در مسیر آمدن به محل کار، یکی از دیپلماتهای سابق آرژانتین برای من پیامی فرستاد. او نوشت که از شکست تیم کشورش ناراحت است، اما معتقد است یکی از دلایل این شکست، حمایت کسانی از تیم آرژانتین بود که به گفته او، دستانشان به خون انسانهای بیگناه در لبنان، غزه و ایران آلوده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه عنوان کرد: او تعبیر جالبی به کار برد و گفت همان انرژی منفی که از سوی این افراد به تیم آرژانتین منتقل شد، در نهایت به شکست این تیم انجامید. این برداشت، فارغ از اینکه تا چه اندازه قابل پذیرش باشد، از منظر تحلیل فضای افکار عمومی، قابل تأمل و معنادار است.
نسبت دادن جنایات به هوش مصنوعی، نشانه سوءمحاسبه آمریکا در قبال ایران است
بقایی درباره اظهارات ترامپ درباره اینکه تصاویر جنایت مدرسه میناب هوش مصنوعی است، گفت: من فکر میکنم مقامات آمریکایی واقعاً باید در گزارشها و اطلاعاتی که دریافت میکنند تجدیدنظر کنند. به نظر میرسد آنها بهطور مداوم در معرض گزارشهایی قرار میگیرند که هر آنچه با واقعیتهای میدانی یا خواستههایشان سازگار نیست، بهعنوان «خبر جعلی» یا محصول «هوش مصنوعی» به آنها ارائه میشود. همین مسئله میتواند یکی از دلایل سوءمحاسبه آمریکا در بسیاری از موضوعات بینالمللی، از جمله در قبال ایران، باشد.
وی گفت: پیش از این نیز مراسم تشییع باشکوه فرماندهان شهید را به هوش مصنوعی نسبت دادند. اکنون نیز درباره حادثه میناب، به نظر من هیچ تردیدی وجود ندارد که این اقدام بهصورت عامدانه انجام شده است و خود آنها نیز از واقعیت ماجرا آگاه هستند. اما یک نکته ظریف را باید مورد توجه قرار داد. به نظر میرسد با برجسته کردن موضوع میناب، این پیام القا میشود که گویا سایر اقدامات و حملاتی که طی ۴۰ روز جنگ و همچنین در روزهای پس از آن انجام شده، مشروع یا قانونی بوده است در حالی که چنین برداشتی قابل قبول نیست.
سخنگوی وزارت امور خارجه عنوان کرد: باید تأکید کرد که حادثه میناب، صرفنظر از ارزیابیهای حقوقی درباره آن، تنها یکی از موارد متعدد خسارات و تلفات ناشی از درگیریها بود. هیچیک از این موارد نباید موجب کماهمیت جلوه دادن سایر رخدادها یا کاستن از ضرورت بررسی و پاسخگویی درباره آنها شود. ما با جدیت روند مستندسازی همه رخدادها، از جمله میناب، لامرد و سایر حوادثی را که در جریان درگیریها اتفاق افتاده است، ادامه خواهیم داد و معتقدیم هرگونه ادعای نقض حقوق بینالملل بشردوستانه باید از مسیر سازوکارهای حقوقی و مراجع ذیصلاح بینالمللی مورد رسیدگی قرار گیرد و مسئولیت احتمالی عاملان آن مشخص شود.
متن یادداشت تفاهم کاملاً روشن است؛ هیچ بهانهای برای پیمانشکنی آمریکا وجود ندارد
وی درباره اینکه برخی میگویند تفاهمنامه بین ایران و آمریکا از همان ابتدا با ابهاماتی روبهرو بوده است، گفت: مطلقاً چنین برداشتی درست نیست. من وارد نیت کسانی که این تحلیل را مطرح میکنند نمیشوم، اما در عمل، نتیجه چنین تحلیلی چیزی جز توجیه بدعهدی آمریکا نخواهد بود. متن یادداشت تفاهم بسیار روشن و مختصر است و تنها ۱۴ بند دارد. کافی است متن با دقت مطالعه شود. کدام بند یا عبارت آن ابهام دارد؟
بقایی ادامه داد: بهطور مشخص، در بند پنجم، کدام بخش قابلیت تفسیری غیر از آنچه ما از ابتدا اعلام کردهایم را دارد؟ از همان روز نخست نیز تصریح کردیم که مسئولیت تدبیر و مدیریت آینده تنگه هرمز بر عهده ایران است و این امر با مشورت عمان و در چارچوب گفتوگو با کشورهای منطقه دنبال خواهد شد. متن کاملاً صریح و روشن است و برداشت دیگری از آن قابل استنباط نیست.
وی افزود: بنابراین، هیچ بهانهای برای پیمانشکنی آمریکا وجود ندارد. همانگونه که تاکنون نیز هیچگاه نشنیدهایم یا ندیدهایم که مقامات آمریکایی ادعا کنند به دلیل اختلاف در تفسیر متن یا سوءبرداشت از مفاد یادداشت تفاهم، حملات خود علیه ایران را از سر گرفتهاند. از این رو، نسبت دادن اقدامات آمریکا به ابهام در متن، فاقد مبنای منطقی و مستند است.
پیشنهادهایی از سوی برخی میانجیها به ایران منتقل شده است
بقایی درباره سفر عراقچی به قطر و دیدارش با همتای قطری و مباحث مطرحشده در خصوص طرح قطر برای آتشبس گفت: اصل موضوع که میانجیگرها فعالیت میکنند و تلاش میکنند از تشدید تنش جلوگیری کنند و از آن طرف، اینکه ما از هیچ اقدامی برای توقف جنایات آمریکا فروگذار نمیکنیم، همزمان که نیروهای مسلح ما با قدرت و قوت واکنش نشان میدهند، تردیدی نیست. دیپلماسی وظایفش را خوب میشناسد و همراستا با مدافعان در نیروهای مسلح عمل میکند.
وی ادامه داد: پیشنهادهایی که از سوی برخی میانجیها مطرح شده، به ما منتقل شده و آنها را دریافت کردهایم. اما در حال حاضر ترجیح میدهم وارد جزئیات این پیشنهادها نشوم. آنچه قابل تأیید است، این است که در روزهای اخیر دستگاه دیپلماسی کشور بهصورت فعال در حال پیگیری موضوعات بوده و همزمان، ایدهها و پیشنهادهایی نیز از سوی برخی میانجیها به جمهوری اسلامی ایران ارائه شده است. اصل این موضوع را تأیید میکنم، اما درباره جزئیات آن در مقطع فعلی توضیح بیشتری نخواهم داد.
بقایی در واکنش به تهدید ترامپ درباره تصرف جزیره خارک گفت: افراد زیادی در جزیره خارک لحظهشماری میکنند برای خوشامدگویی به نیروهای آمریکایی.
باید از نگاههای رمانتیک به جنگ و صلح فاصله بگیریم؛ جنگ واقعیتی تلخ و پرهزینه است
سخنگوی وزارت خارجه درباره جنگ و مذاکره گفت: من در میان ایرانیان واقعاً کسی را به عنوان جنگطلب نمیشناسم. مردم ایران همواره به صلحدوستی و صلحطلبی شناخته شدهاند. مگر این ما بودیم که جنگ را آغاز کردیم؟ مگر این ما نبودیم که تا آخرین لحظات برای پیشبرد دیپلماسی و جلوگیری از وقوع جنگ تلاش کردیم؟ این واقعیتها را نباید نادیده گرفت. هیچ انسان سلیمالنفس و سلیمالعقلی از جنگ استقبال نمیکند. تنها کسانی از جنگ استقبال میکنند که از سلامت عقل یا سلامت نفس برخوردار نباشند و همین افراد نیز زمینهساز بسیاری از جنگها هستند.
وی ادامه داد: با این حال، باید به یک واقعیت مهم توجه داشت؛ صلح کالایی لوکس نیست که در روابط بینالملل آن را در سینی نقرهای به کشورها تقدیم کنند. صلح به دست میآید و حفظ آن مستلزم تلاش، هزینه و ایستادگی است. بهویژه در منطقه ما که متأسفانه جنگ را ارزان و عادیسازی کردهاند، دستیابی به صلح پایدار بهایی سنگین دارد.
بقایی گفت: ملت ایران نیز برای حفظ صلح هزینههای بسیار سنگینی پرداخته است. ما عزیزترین فرزندان و بزرگترین انسانهای خود را از دست دادهایم. این فداکاریها برای جنگطلبی نبوده، بلکه برای برقراری صلح پایدار، حفظ امنیت کشور و تأمین آرامش برای همه ملت ایران بوده است. بنابراین، به نظر من باید از نگاههای رمانتیک و فانتزی به مقوله جنگ و صلح فاصله بگیریم. جنگ یک واقعیت تلخ و پرهزینه است و هموطنان عزیز ما باید بدانند که جنگ بر ما تحمیل شد و انتخاب ملت ایران نبود.
وی درباره اظهارات مقامات آمریکایی درباره مذاکره گفت: این آمادگی را بارها دیدهایم و در عمل نیز آزمودهایم. تجربه ما نشان داده است که هرگاه مقامات آمریکایی از دیپلماسی سخن میگویند، در بسیاری از موارد منظورشان همراه کردن آن با فشار، تهدید، تحریم و تلاش برای تحمیل خواستههای خود است. از این رو، تا زمانی که این رویکرد ادامه داشته باشد و سیاست آنها بر پایه تحمیل خواستهها بر ملت ایران استوار باشد، پاسخ ما نیز روشن خواهد بود؛ دفاع از کرامت، استقلال، حاکمیت ملی و منافع ملت ایران است.
پرواز ماهان به صنعا برای انتقال هیئت یمنی و بازگرداندن مجروحان بود
سخنگوی وزارت خارجه درباره پرواز هواپیمای ماهان به فرودگاه صنعا گفت: ما قائل به وجود تحریم هوایی علیه یمن نیستیم و اصولاً معتقدیم چنین برداشتی از قطعنامههای شورای امنیت، برداشت صحیحی نیست. اصل تحریم یک کشور و یک ملت را نیز ناصواب و ظالمانه میدانیم.
بقایی عنوان کرد: در مورد پرواز این هواپیما، باید گفت که این پرواز برای انتقال هیئت یمنی بود که به منظور شرکت در مراسم ادای احترام به رهبر شهید به ایران آمده بودند و مهمان ما بودند. همچنین، جمعی از مجروحان یمنی که در ایران مداوا شده بودند، با همین پرواز به کشورشان بازگشتند.
وی گفت: کل موضوع همین بود. ما حمله به فرودگاه صنعا را نیز بهصراحت محکوم کردیم. بیانیه وزارت امور خارجه در این خصوص کاملاً روشن است. معتقدیم آسیب زدن به تأسیسات غیرنظامی و مدنی یمن، تحت هیچ دلیل و توجیهی، با اصل احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی یمن سازگار نیست و چنین اقداماتی نباید تکرار شود.
بقایی: تنگه هرمز نباید محل تهدید امنیت ایران شود
بقایی درباره اعمال حاکمیت ایران در تنگه هرمز گفت: فارغ از بند پنجم تفاهمنامه، ما بهعنوان دولت ساحلی تنگه هرمز، حقوقی داریم. از تجربه تعرض نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی و متأسفانه همکاری برخی از کشورهای منطقه با آنها درسهایی گرفتهایم. ما نباید اجازه دهیم این آبراه بار دیگر مورد سوءاستفاده برای تهدید امنیت و منافع ملی ایران قرار بگیرد.
وی گفت: کشورهای ساحلی تنگه هرمز مشخص هستند؛ ایران و عمان. در این زمینه مصمم هستیم تدابیر لازم را برای اعمال حاکمیت خود و اطمینان از عدم سوءاستفاده از تنگه هرمز برای آسیب زدن به منافع ملیمان اتخاذ کنیم. از مدتها قبل، یعنی از همان روزهای نخست برقراری آتشبس، در نوزدهم و بیستم فروردینماه، با عمان در ارتباط و مشورت بودهایم. تلاش ما این بوده است که با همکاری عمان، بهعنوان دو دولت ساحلی، تدابیر و سازوکارهای لازم را تدوین و اجرا کنیم.
حمله به زیرساختهای ایران یادآور رفتار گروه تروریستی داعش است
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره حمله به زیرساختها گفت: ببینید، هیچ زخمی باعث نخواهد شد که ایران در دفاع از حاکمیت ملی و عزت مردم خود مماشات کند. بله، این اقدامات به بدترین شیوه و به روشی انجام شد که یادآور رفتار گروههای تروریستی مانند داعش است. اینکه یک برج دیدهبانی در چابهار را هدف قرار دهند، سپس به آن افتخار کنند، تصاویرش را منتشر کنند و صراحتاً پلها و نیروگاههای ایران را تهدید به حمله کنند، با هیچیک از معیارهای حقوق بینالملل سازگار نیست.
وی ادامه داد: من حتی حقوق بینالملل را کنار میگذارم؛ این اقدامات با هیچیک از معیارهایی که خودشان از آن به عنوان رفتار انسان متمدن یاد میکنند نیز همخوانی ندارد. اما اگر تصور میکنند با هدف قرار دادن زیرساختهای ایران، کشتن ایرانیان و آسیب زدن به بیمارستانهای ما میتوانند کوچکترین خللی در اراده و عزم ایران برای دفاع از خود ایجاد کنند، قطعاً چنین نخواهد بود. همانگونه که در این یک سال و نیم نشان دادیم، هر زخمی که بر ما وارد شود، عزم و اراده ما را برای دفاع از کیان ایران راسختر خواهد کرد.
ایران همچنان عضو NPT است
گزینههای مختلف را بررسی و سود و زیان هر یک را ارزیابی میکنیم
بقایی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا بحث خروج از ان.پی.تی و تغییر در دکترین هستهای ایران به نظامی در دست بررسی است، گفت: بررسی گزینههای ایران درباره هر موضوع، یک روند مستمر است. در هر مسئلهای که به امنیت ملی، روابط خارجی و سیاست خارجی ایران مربوط میشود، بهصورت دائمی گزینههای مختلف را بررسی و سود و زیان هر یک را ارزیابی میکنیم. با این حال، در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران همچنان عضو معاهده است و در این چارچوب، هم به تعهدات خود آگاه است و هم انتظارات خود را بهصورت جدی مطرح میکند.
وی ادامه داد: از جمله، حمله اخیر به سایت در حال ساخت دارخوین، بهعنوان نقض فاحش اصول و قواعد حقوق بینالملل مرتبط با عدم اشاعه، باید از سوی جامعه جهانی محکوم شود. ایران، بهعنوان عضو معاهده NPT، انتظار دارد شورای حکام آژانس و شخص مدیرکل آژانس، که هر از گاهی درباره موضوع هستهای ایران بیانیههای سیاسی صادر میکند، در این مورد نیز موضعی صریح اتخاذ کرده و اقدام آمریکا را محکوم کنند.
بقایی در پاسخ به سؤالی درباره تعلیق یادداشت تفاهم از سوی ایران و گزینههای روی میز خاطرنشان کرد: گزینهها الان اعمال میشود. در خصوص یادداشت تفاهم، از ابتدا منطقش روشن بود و بیان هم کردیم؛ تعهد در برابر تعهد. ما هیچوقت پیشگام در نقض عهد نبودیم و تا زمانی که طرف مقابل تعهداتش را انجام میداد، ما هم انجام میدادیم. زمانی که تعهداتشان را نقض کردند، ما هم یکییکی گفتیم تعهداتمان را اجرا نخواهیم کرد. صورت مسئله روشن است.
وی گفت: یک تفاهم مادامی ارزش دارد که طرفها به آن پایبند بمانند. موضع ما خیلی روشن است و بر همین منوال کار را ادامه خواهیم داد.
هیچ شهروند آمریکایی با مشخصاتی که ترامپ مطرح کرد، از زندانهای ایران آزاد نشده است
فردی که از او نام برده شد، نه زندانی بوده و نه اتهام جاسوسی داشته است
بقایی در خصوص آزادی یک شهروند آمریکایی که گفته میشد به اتهام جاسوسی در ایران زندانی بوده و رئیسجمهور آمریکا نیز پیامی برای تشکر منتشر کرده بود، گفت: اجازه بفرمایید همان پاسخی را که قوه قضاییه در این خصوص ارائه کرده، تکرار کنم؛ زیرا این موضوع ماهیت قضایی دارد. قوه قضاییه تأکید کرده است که هیچ شهروند آمریکایی با مشخصاتی که رئیسجمهور آمریکا مطرح کرده، از زندانهای ایران آزاد نشده است. همچنین، فردی که از او نام برده شده، نه زندانی بوده و نه اتهام جاسوسی داشته است. بنابراین، در این خصوص شما را به پاسخ دستگاه متولی و تخصصی، یعنی قوه قضاییه، ارجاع میدهم.
وی در خصوص بیانیه تشکر سپاه از مردم اردن به خاطر ارائه اطلاعات به ایران گفت: در مورد بخش اول سؤال، از من انتظار نداشته باشید که در این رابطه اظهارنظر کنم.
مسئولیت گسترش جنگ منحصراً بر عهده آمریکاست
هیچ خصومتی با کشورهای منطقه نداریم؛ همسایگان ابدی یکدیگر هستیم
بقایی درباره احتمال گسترش جنگ گفت: درباره موضوع گسترش جنگ، معتقدم مسئولیت آن منحصراً بر عهده آمریکاست. آمریکا با اصرار بر استفاده از خاک کشورهای منطقه، با نقض حاکمیت این کشورها و هتک حرمت سیادت آنها، حملات خود علیه ایران را ادامه میدهد. ما بارها تأکید کردهایم و باز هم تأکید میکنیم که هیچگونه خصومت و دشمنی با هیچیک از کشورهای منطقه نداریم. ما همسایگان ابدی یکدیگر هستیم، مشترکات فراوانی با این کشورها داریم و برای این اشتراکات ارزش قائلیم. در عین حال، بارها از آنها خواستهایم که در چارچوب تعهدات خود بر اساس حقوق بینالملل و اصل حسن همجواری، مانع استفاده آمریکا از قلمرو و امکاناتشان برای تعرض به یک کشور اسلامی شوند.
وی ادامه داد: آنچه ما انجام میدهیم، دفاع از خود بر اساس حق ذاتی دفاع مشروع است و مادامی که این تجاوزات و حملات نظامی علیه ایران ادامه داشته باشد، طبیعتاً نیروهای مسلح ما نیز به آن پاسخ خواهند داد.
عراقچی در اجلاس وزرای خارجه شانگهای شرکت میکند
حضور هیئت بلندپایه عراق در ایران
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره نشست وزرای خارجه شانگهای و اینکه آیا عراقچی در این نشست شرکت میکند، گفت: اجلاس وزرای امور خارجه سازمان همکاری شانگهای، روزهای جمعه و شنبه این هفته در قرقیزستان برگزار خواهد شد و برنامه ما نیز حضور در این اجلاس است. این نشست دستورکارهای مشخصی در حوزههای اقتصادی، امنیتی و مقابله با تروریسم دارد و همچنین فرصتی برای رایزنی وزیر امور خارجه کشورمان با همتایان خود از کشورهای عضو و ناظر خواهد بود. مجموعهای از این دیدارها نیز از پیش برنامهریزی شده است.
وی گفت: البته روز پنجشنبه میزبان یک هیئت بلندپایه از کشور همسایه، عراق، خواهیم بود. برنامه ما این است که پس از انجام دیدارها با هیئت عراقی، عازم قرقیزستان شویم تا در اجلاس سازمان همکاری شانگهای شرکت کنیم.
همه ارکان حاکمیت خود را مسئول پیگیری خونخواهی میدانند
بقایی درباره تشریح آخرین اقدامات حقوقی و بینالمللی خونخواهی رهبر شهید گفت: جنایتی که علیه ایران صورت گرفت، بهویژه شهادت رهبر جمهوری اسلامی ایران و بسیاری از مقامات سیاسی و نظامی، جنایتی بیسابقه و نابخشودنی است. پیگیری خونخواهی و مطالبه اجرای عدالت، یک امر ملی است و همه ارکان حاکمیت و بهنوعی تکتک ایرانیان، خود را در این زمینه مسئول میدانند؛ همانگونه که بسیاری از مردم منطقه، مسلمانان و آزادگان جهان نیز خود را در این مطالبه سهیم میدانند.
وی ادامه داد: ما بهعنوان دستگاه دیپلماسی، از همه ابزارهای در اختیار خود استفاده خواهیم کرد؛ هم در زمینه مستندسازی این جنایت و هم در بهرهگیری از هر پلتفرم، نهاد، مرجع و سازوکار بینالمللی که صلاحیت رسیدگی به این موضوع را داشته باشد و امکان پیگیری از طریق آن فراهم باشد.
بقایی البته این جنایت، بهقدری بزرگ است که فراتر از هر مرجع و نهاد بینالمللی است که بخواهد مبنای رسیدگی به آن قرار گیرد. در این زمینه، قوه قضاییه مسئولیتهای روشن و مشخصی بر عهده دارد و همانطور که عرض کردم، وزارت امور خارجه نیز از هیچ اقدامی برای پیگیری این موضوع فروگذار نخواهد کرد.
میدانید، میدانیم و میدانند که درباره حضور مستشاران ایرانی در کوبا دروغ میگویند
وی در خصوص ادعاهای مقامات آمریکایی درباره حضور مستشاران نظامی ایران در کوبا گفت: میدانید، میدانیم و میدانند که دروغ میگویند. کوبا اکنون بیش از ۷۰ سال است که در معرض فشار، تحریم و ارعاب آمریکا قرار دارد. مردم کوبا، مردمانی آزاده و خواهان استقلال و احترام به حاکمیت خود هستند.
سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: روندی که در دو سال گذشته در آمریکای لاتین آغاز شده، روندی بسیار خطرناک و نمود یکجانبهگرایی ستیزهجویانه آمریکاست که تلاش دارد همه کشورها را تابع خود کند. ما اعمال فشار، تحریم و حذف اقتصادی علیه کوبا را محکوم میکنیم و تأکید داریم که همه بهانههایی که درباره روابط ایران و کوبا مطرح میشود، صرفاً مستمسکی برای تشدید فشار علیه کوباست.
بقایی عنوان کرد: ما روابط خوبی با کوبا داریم؛ روابطی کاملاً مشروع و مبتنی بر حقوق بینالملل و منشور ملل متحد، و این روابط را ادامه خواهیم داد. اما فکر میکنم جامعه جهانی واقعاً باید هوشیار باشد، زیرا استمرار این روند، همه بنیانهای حقوق بینالملل و منشور ملل متحد را به سمت اضمحلال خواهد برد.
سردار مومنی امروز عازم پاکستان خواهد شد
وی درباره سفر مومنی به پاکستان گفت: این سفر انجام خواهد شد. امروز جناب آقای سردار مومنی عازم پاکستان خواهند شد. این سفر، سفری دوجانبه است و قرار است در جریان آن، درباره موضوعات مرتبط با مسئولیتها و وظایف وزارتخانههای کشور ایران و پاکستان گفتوگو و رایزنی انجام شود.
سکوت آژانس درباره حمله به دارخوین، اعتماد ما را تقویت نمیکند
بقایی درباره رویکرد آژانس درخصوص حمله به دارخوین گفت: دو نکته را خدمتتان عرض کنم. نخست اینکه، قطعاً این سکوت و بیتفاوتی باعث تقویت اعتماد ما به آژانس نخواهد شد. دوم اینکه، اینکه آژانس اعلام موضع نمیکند، قرار نیست در اصل موضوع تفاوتی ایجاد شود. اصل موضوع این است که حمله به تأسیسات هستهای صلحآمیز یک کشور، مطلقاً خلاف همه قواعد بینالمللی است.
وی ادامه داد: اما درباره حمله به این تأسیسات، یک نکته دیگر هم وجود دارد که باید مردم ما به آن دقت کنند. به نظر من، این حمله بسیار رسواکننده است و نشان میدهد ادعای آمریکا مبنی بر نگرانی از موضوع اشاعه هستهای ایران، تا چه اندازه دروغ و بیپایه است.
سخنگوی وزارت امور خارجه عنوان کرد: تأسیسات هستهای دارخوین زیر نظر آژانس قرار داشت و قرار بود برای تولید انرژی مورد استفاده قرار گیرد. این حمله نشان میدهد که آمریکا با صنعت، شکوفایی اقتصادی و رفاه ایرانیان مشکل دارد و همه ادعاهای دیگر صرفاً بهانه است.
وی درباره اظهارات ترامپ درخصوص تنگه هرمز گفت: هفتاد یا هشتاد سال است که تلاش میکنند تنگه هرمز را به حاشیه ببرند، اما تنگه هرمز قابل به حاشیه راندن نیست؛ مطمئن باشید.
با نقض تعهدات آمریکا، اجرای سند از سوی ایران عملاً ناممکن شد
بقایی در پاسخ به این سؤال که در صورت از سرگیری گفتوگوها قرار است یادداشت تفاهم مبنا قرار بگیرد یا اصلاحاتی صورت بگیرد؟ گفت: فعلا متمرکز بر دفاع از ایران هستیم و وظیفه ما این است با تمام توان از مدافعان وطن حمایت کنیم ما وارد اتاقی نشدیم که بخواهیم وارد آن شویم و بعد از آن خارج شویم. ما درباره یک سند به تفاهم رسیدیم سندی که با هر معیاری تأمینکننده منافع ملی ما بود. این سند دو طرف داشت و طرف مقابل آگاهانه به آن رضایت داده بود. نهتنها متن انگلیسی، بلکه متن فارسی آن نیز وجود داشت و تعهدات متقابل طرفین بهصورت کاملاً شفاف در آن درج شده بود.
وی گفت: طرف مقابل این تعهدات را اجرا نکرد؛ نهتنها اجرا نکرد، بلکه آن را نقض کرد و برخلاف متن و روح سند عمل کرد. ما نیز متقابلاً اعلام کردیم که آن را اجرا نخواهیم کرد. موضوع کاملاً روشن است. تعهدات، متقابل بود و با نقض آن از سوی آمریکا، اجرای آن از سوی ایران عملاً ناممکن شد. تصور میکنم، فارغ از هرگونه عبارتپردازی، کاملاً مشخص است که این سند اکنون در چه وضعیتی قرار دارد.
سفر نخستوزیر عراق به تهران دوجانبه است و ارتباطی با انتقال پیام آمریکا ندارد
بقایی درباره سفر نخستوزیر عراق به تهران و اینکه گفته شده پیامی از آمریکاییها خواهد آورد، گفت: این سفر دوجانبه است و رابطه ما با عراق را همه میدانید چقدر اهمیت دارد. ما همواره برای ثبات، رفاه، استقلال و حاکمیت عراق ارزش ویژهای قائل بودهایم و از هیچ اقدامی فروگذار نکردهایم که هم در سطح دوجانبه، روابطمان را ارتقا دهیم و هم کمک کنیم به صیانت از حاکمیت و استقلال عراق، با احترام گذاشتن به روندهای داخلی در عراق. همیشه مبنای آمریکا دخالت و تحمیل در رابطه با کشورهای منطقه و از جمله عراق بوده است.
سخنگوی وزارت خارجه تصریح کرد: سفر نخستوزیر عراق به ایران، سفر بسیار مهمی است و پیشاپیش به ایشان و هیأت همراه خوشامد میگوییم. اطمینان داریم این سفر میتواند نقطه عطفی در روند رو به رشد روابط باشد. در این سفر قرار است در خصوص موضوعات مرزی، امنیت مشترک دو کشور و ... بحث و گفتوگو شود و تصور میکنم در جریان این سفر چند یادداشت تفاهم امضا شود.
نباید به دوگانه مذاکره و جنگ دامن بزنیم؛ ایران هر دو ابزار را نیاز دارد
بقایی در پاسخ به سؤال دیگری درباره حمایت از تیم مذاکرهکننده گفت: باید از دامن زدن به دوگانه مذاکره و جنگ پرهیز کنیم. این را بدانیم که جمهوری اسلامی ایران هر دو ابزار را نیاز دارد. هرگاه تشخیص دهد از این ابزار استفاده کند، چنین خواهد کرد و هرگاه لازم بداند از دیپلماسی استفاده میکند.
وی درباره اینکه در صورتی که ایران و آمریکا به میز مذاکره برگردند، آیا ایران شروط و بندهای جدیدی را به تفاهمنامه اضافه خواهد کرد و چه ضمانتهایی دریافت خواهد شد، گفت: جواب این سؤال روشن شده است. ضمانت اجرای هر پیمانی، قدرت شماست و ما بهخوبی و شفاف نشان دادیم که همانطور که در ایفای تعهداتمان جدی هستیم، در مطالبه خواستههایمان جدی و جدیتر هستیم. تضمین برای اجرای یک عهد و پیمان، قدرت شماست و مصمم هستیم این ابزارمان را روزبهروز مقتدرتر کنیم.
بقایی در پاسخ به سؤالی درباره اظهارات یک مقام آمریکایی درباره عدم تعهد آمریکا به قواعد حقوق بشردوستانه گفت: آمریکاییها رسماً اعتراف کردند که به هیچیک از قواعد حقوق بشردوستانه وقعی نخواهند گذاشت. وزیر جنگ آمریکا در همان روزهای نخست شروع تجاوز نظامی ایران اعلام کرد که ما به قواعد احمقانه نبرد پایبند نخواهیم بود. ناو دنا را صرفاً برای سرگرمی منفجر کردند. این اقدامات، همه اعتراف به نیت آنها برای پایبند نبودن به قواعد بشردوستانه بینالمللی است و تکرار این جنایات، بار آنها را سنگینتر خواهد کرد و باید پاسخگوی این جنایات جنگی باشند.
کشورها وظیفه دارند مانع استفاده از خاکشان علیه دیگر کشورها شوند
وی درباره استفاده آمریکا از ظرفیت کشورهایی چون بحرین و امارات علیه ایران گفت: این کشورها تکلیف خودشان را خیلی خوب میدانند. طبق اصول مصرح حقوق بینالملل سازمان ملل و اصل حسن همجواری، کشورها موظف هستند و این یک اختیار نیست، بلکه یک وظیفه است که هیچ کشوری اجازه ندهد خاک و امکاناتش برای اقدام ایذایی علیه یک کشور دیگر مورد استفاده قرار بگیرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: نقض حاکمیت این کشورها توسط آمریکا صورت میگیرد، زیرا در آنجا پایگاههایی ایجاد کرده و بدون توجه به حاکمیت کشورها از آنها سوءاستفاده میکند. خواسته ما از این کشورها این است که اجازه ندهند آمریکا از خاک کشورهای اسلامی برای تعرض به خاک یک کشور مسلمان استفاده کند. ما در دفاع از کشورمان جدی و مصمم خواهیم بود.
دعواهای داخلی آمریکا را به خودشان واگذار میکنیم
وی همچنین درباره اظهارات جیدی ونس که کارزاری با بودجه کلان درصدد منحرف کردن روند مذاکرات با ایران است، گفت: دعواها و مباحث داخلی آمریکا را به خودشان واگذار میکنیم. برای ما عملکرد دولت آمریکا مهم است که در این موضوع خاص نتوانستند به تعهداتشان عمل کنند. همچنین در بدسگالی رژیم صهیونیستی تردیدی نیست.
سخنگوی وزارت خارجه گفت: این را هم منطقه ما و هم افکار عمومی آمریکا میدانند، ولی در اصل موضوع تفاوتی ایجاد نمیکند.
وی درباره سفر امروز عراقچی به اسلامآباد گفت: وزیر کشور قرار است امروز به اسلامآباد سفر کند.
ما به هیچ طرفی حمله نمیکنیم؛ اقدامات ما در راستای دفاع از امنیت ایران است
بقایی درباره اظهارات لاوروف در خصوص کشیده شدن درگیری به دریای سرخ گفت: رابطه ما با روسیه، رابطهای جامع براساس توافقنامه مشارکت راهبردی است و ابعاد مختلفی را در بر میگیرد؛ از جمله همکاری در خصوص حملونقل و ترانزیت و سایر مسائل اقتصادی. در خصوص مباحث مرتبط با همکاری در زمینه کریدورها و حملونقل ریلی، برنامههای مفصلی داریم و هر دو کشور جدیت دارند که روند همکاریها را تسریع و تقویت کنند.
وی همچنین درباره حملات ایران به اربیل و سلیمانیه گفت: ما به هیچ طرفی حمله نمیکنیم. ضربات دفاعی یا علیه پایگاهها و امکانات نظامی آمریکاست که از آنها برای طراحی، تدارک و اجرای اقدامات نظامی علیه ایران استفاده میشود، یا در خصوص ضرباتی که علیه مراکز تجمع و امکانات نظامی و پایگاههای مورد استفاده گروههای ضدایرانی مستقر در خاک کشورهای همسایه صورت میگیرد، در راستای دفاع از امنیت ایران و دفاع از امنیت مشترک ایران و عراق است. ما یک توافقنامه امنیتی با عراق داریم و با دوستان در اقلیم مرتب در تماس هستیم.