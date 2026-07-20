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پزشکیان در پیامی درگذشت مادر شهیدان مظفر را تسلیت گفت

پزشکیان در پیامی درگذشت مادر شهیدان مظفر را تسلیت گفت
کد خبر : 1815875
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رئیس جمهور در پیامی درگذشت مادر شهیدان والامقام رضا، علی و حسن مظفر را به خانواده مکرم و همه بستگان معزز آن مرحومه تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در پیام تسلیت درگذشت مادر شهیدان والامقام رضا، علی و حسن مظفر تصریح کرد : این بانوی فداکار با تربیت فرزندانی مؤمن، رشید و جان‌برکف و تقدیم هر سه عزیز خود در عملیات غرورآفرین مرصاد، جلوه‌ای ماندگار از ایثار و وفاداری به آرمان‌های والای انقلاب و اسلام را به یادگار گذاشت. بی‌تردید، نام و یاد چنین مادران بزرگی همواره الهام‌بخش نسل‌های امروز و فردای این سرزمین خواهد بود.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

إنا لله وإنا إلیه راجعون درگذشت ام الشهداء حاجیه خانم کوکب اسکندری، مادر گرانقدر شهیدان والامقام رضا، علی و حسن مظفر را به خانواده مکرم و همه بستگان معزز آن مرحومه به ویژه فرزند بزرگوارشان جناب آقای دکتر حسین مظفری تسلیت عرض می کنم.

این بانوی فداکار با تربیت فرزندانی مؤمن، رشید و جان‌برکف و تقدیم هر سه عزیز خود در عملیات غرورآفرین مرصاد، جلوه‌ای ماندگار از ایثار و وفاداری به آرمان‌های والای انقلاب و اسلام را به یادگار گذاشت.

بی‌تردید، نام و یاد چنین مادران بزرگی همواره الهام‌بخش نسل‌های امروز و فردای این سرزمین خواهد بود. از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه علو درجات و همنشینی با فرزندان شهیدش و برای عموم بازماندگان معزز ایشان صبر و سلامتی مسئلت دارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران

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