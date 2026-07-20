جزئیات تجاوز دشمن به حوالی ارومیه/ چند نفر مجروح شدند

به گزارش ایلنا، حامد صفاری مدیریت بحران آذربایجان‌غربی گفت: بامداد امروز دوشنبه، نقطه‌ای در حوالی بخش سیلوانای اورمیه هدف اصابت پرتابه دشمن قرار گرفت.

صفاری در این زمینه افزود: در پی این حمله چند نفر مجروح شدند که بلافاصله با حضور نیروهای امدادی جمعیت هلال‌احمر و اورژانس، اقدامات اولیه درمانی برای آنان انجام و مصدومان به مراکز درمانی منتقل شدند.