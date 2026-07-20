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واکنش سفارت ایران در مادرید به قهرمانی اسپانیا در جام جهانی ۲۰۲۶

واکنش سفارت ایران در مادرید به قهرمانی اسپانیا در جام جهانی ۲۰۲۶
کد خبر : 1815869
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سفارت ایران در اسپانیا در واکنش به قهرمانی تیم ملی این کشور در جام جهانی ۲۰۲۶، با انتشار پیامی این موفقیت را به مردم اسپانیا تبریک گفت.

به گزارش ایلنا،  سفارت ایران در مادرید در واکنش به قهرمانی اسپانیا در جام جهانی ۲۰۲۶ نوشت: از طرف ملت ایران، از صمیم قلب پیروزی درخشان اسپانیا در جام جهانی را تبریک می‌گوییم؛ قهرمانی شایسته‌ای که ثمره استعداد، فداکاری و روحیه تیمی بود. این پیروزی تاریخی را به همه مردم اسپانیا تبریک می‌گوییم!

 

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