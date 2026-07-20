واکنش سفارت ایران در مادرید به قهرمانی اسپانیا در جام جهانی ۲۰۲۶

به گزارش ایلنا، سفارت ایران در مادرید در واکنش به قهرمانی اسپانیا در جام جهانی ۲۰۲۶ نوشت: از طرف ملت ایران، از صمیم قلب پیروزی درخشان اسپانیا در جام جهانی را تبریک می‌گوییم؛ قهرمانی شایسته‌ای که ثمره استعداد، فداکاری و روحیه تیمی بود. این پیروزی تاریخی را به همه مردم اسپانیا تبریک می‌گوییم!

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