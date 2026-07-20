به گزارش ایلنا، در نشستی که با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری، رئیس دیوان عالی کشور، مجید علی‌فلاح، رئیس دفتر مرکزی حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران کشور و سارا شیرازی، معاون حقوقی و پارلمانی دفتر حمایت حقوقی و قضایی برگزار شد، محور‌های حمایتی و عملیاتی برای تکریم رزمندگان و خانواده‌های شهدا را مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس دیوان عالی کشور در این نشست با تبیین جایگاه رفیع ایثارگران در ساختار نظام، بر لزوم الگوبرداری از رویکرد رهبر شهید انقلاب در احترام و توجه ویژه به این قشر فداکار تأکید کرد.

وی با تصریح اینکه رعایت قانون هرگز نباید به بهانه‌ای برای برخورد سرد اداری تبدیل شود، دستور دادند در پرونده‌های اولویت‌دار، از اختیارات قانونی برای رسیدگی خارج از نوبت استفاده شود تا از اطاله زمان در اجرای عدالت جلوگیری شود.

رئیس دیوان عالی کشور همچنین با هشدار نسبت به لغزش‌های حقوقی در مراحل ابتدایی دادرسی، بر ضرورت هدایت صحیح حقوقی تأکید کرده و خواستار شناسایی دقیق خلأ‌های قانونی توسط دفتر مرکزی حمایت شد تا این موانع در قالب لایحه یا طرح به نمایندگان مجلس ارجاع و در سطح قانون اصلاح شوند.

رئیس دیوان عالی کشور در بخش تکمیلی سخنان خود، صبوری در مسیر حق را ابزاری برای ارتقای معنوی دانست و در‌های دیوان عالی را برای رسیدگی به مطالبات برحق خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران گشوده اعلام کرد.

در ادامه این نشست، مجید علی‌فلاح، رئیس دفتر مرکزی حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران کشور، گزارشی جامع از محور‌های عملیاتی این مرکز ارائه کرد.

وی با اشاره به فعال بودن شبکه خدمات‌رسانی در قالب ۴۴۵ دفتر حمایت در سراسر کشور گفت که سالانه هزاران فقره مشاوره تخصصی و وکالت رایگان به ایثارگران ارائه می‌شود.

وی یکی از برجسته‌ترین دستاورد‌های این دفاتر را کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم از طریق میانجی‌گری و صلح در اختلافات خانوادگی و مالی دانست. همچنین وی به اقدامات پیشرو در حوزه حقوق بین‌الملل و اخذ وکالت‌نامه‌های دریافت خسارت از رژیم‌های متجاوز آمریکا و صهیونیستی اشاره کرده و ارتقای سطح علمی کارشناسان را از اولویت‌های این مرکز برشمرد.

در پایان، دو درخواست راهبردی شامل تسهیل در پرونده‌های ماده ۴۷۷ و استقرار اتاق ویژه ایثارگران در ساختمان دیوان عالی کشور را جهت گره‌گشایی از چالش‌های حقوقی رزمندگان مطرح کرد.

نگاه تخصصی به دغدغه‌های زنان؛ بازنگری در قوانین و حمایت از خانواده شهدا

در همین راستا، سارا شیرازی، معاون حقوقی و پارلمانی دفتر حمایت از ایثارگران کشور، با اشاره به نقش محوری زنان در حفظ بنیان خانواده‌های شهدا، بر ضرورت توجه ویژه به دغدغه‌های حقوقی زنان تأکید کرد.

وی با تبیین اینکه بسیاری از همسران شهدا پس از فقدان مرد خانواده، علاوه بر نقش مادری، با چالش‌های حقوقی پیچیده‌ای در زمینه‌های ارث، قیومیت، ولایت و امور استخدامی مواجه می‌شوند، بر لزوم ارائه خدمات حمایتی متناسب با این نیاز‌ها تأکید کرد.

شیرازی با اشاره به بازدید‌های میدانی از خانواده‌های شهدا در مناطق مختلف، بر ضرورت تغییر رویکرد اداری از برخورد سرد به تکریم و همدلی تأکید کرده و افزود: ما در همکاری با مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه تلاش کرده‌ایم تا بار حقوقی مشکلات را از دوش این عزیزان برداریم.

وی همچنین بر ضرورت بازنگری و به‌روز‌رسانی قوانین مرتبط با شهدا و ایثارگان تأکید کرد و خبر داد که این مرکز در حال جمع‌آوری و تجمیع قوانین برای ارائه طرح‌های اصلاحی و رفع فقدان‌های قانونی در این عرصه است.

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