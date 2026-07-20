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قاتلان نگهبان تأسیسات منابع آبی چاه‌نیمه دستگیر شدند

قاتلان نگهبان تأسیسات منابع آبی چاه‌نیمه دستگیر شدند
کد خبر : 1815801
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با پیگیری ویژه دستگاه قضایی، قاتلان نگهبان تأسیسات منابع آبی چاه‌نیمه در شهرستان زهک شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش ایلنا، نگهبان تأسیسات منابع آبی چاه‌نیمه در شهرستان زهک که در حین انجام وظیفه و حفاظت از اموال عمومی به قتل رسیده بود، با پیگیری ویژه دستگاه قضایی، عاملان این جنایت شناسایی و دستگیر شدند.

 دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زهک با اعلام این خبر اظهار داشت: در پی وقوع قتل نگهبان تأسیسات منابع آبی چاه‌نیمه در خردادماه سال جاری، بلافاصله پس از اطلاع از حادثه، دستورات ویژه قضایی برای رسیدگی فوری به پرونده، شناسایی و دستگیری عاملان این جنایت صادر شد و موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: با تلاش شبانه‌روزی کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان زهک و اقدامات اطلاعاتی و فنی سربازان گمنام امام زمان (عج)، عاملان این قتل در مدت کوتاهی شناسایی، دستگیر و با دستور مقام قضایی بازداشت شدند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زهک تصریح کرد: متهمان در تحقیقات اولیه به ارتکاب جرم اقرار کرده‌اند و پرونده با دقت، سرعت و قاطعیت در حال رسیدگی است و تحقیقات تکمیلی نیز برای روشن شدن تمامی ابعاد موضوع ادامه دارد.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌ها و زحمات ضابطان عام و خاص در کشف سریع این پرونده، تأکید کرد: دستگاه قضایی با هرگونه اقدام مخل امنیت و آسایش عمومی، به‌ویژه جرائم خشن، با قاطعیت، سرعت و بدون هیچ‌گونه اغماض برخورد خواهد کرد و اجازه نخواهد داد مرتکبان چنین جرائمی از چنگال عدالت بگریزند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زهک در پایان خاطرنشان کرد: تأمین امنیت شهروندان، صیانت از جان افراد و حفاظت از اموال عمومی از اولویت‌های اساسی دستگاه قضایی است و برخورد قانونی و قاطع با مرتکبان جرائم تا اجرای کامل عدالت با جدیت ادامه خواهد داشت.

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