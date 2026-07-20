معصومی:
دولت افزایش اعتبار کالابرگ را بدون تأخیر عملیاتی کند
رئیس فراکسیون کارآفرینی، رفع موانع تولید و اشتغال مجلس، گفت: تأخیر در افزایش اعتبار کالابرگ، فشار اقتصادی بر خانوارهای کمدرآمد را تشدید میکند. حمایت مؤثر از معیشت مردم نیازمند تصمیمهای بهموقع و متناسب با شرایط اقتصادی است
به گزارش ایلنا، سیدکریم معصومی، رئیس فراکسیون کارآفرینی، رفع موانع تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، با تأکید بر ضرورت تقویت حمایتهای معیشتی از خانوارها، گفت: افزایش مداوم قیمت کالاهای اساسی باعث شده است اعتبار فعلی کالابرگ الکترونیکی دیگر با هزینههای واقعی زندگی مردم تناسب نداشته باشد؛ از اینرو، دولت باید افزایش اعتبار این طرح را در اولویت تصمیمات اقتصادی خود قرار دهد.
وی افزود: کالابرگ الکترونیکی یکی از مهمترین ابزارهای حمایت از دهکهای کمدرآمد است، اما حفظ کارآمدی آن مستلزم افزایش اعتبار متناسب با نرخ تورم و رشد قیمت کالاهای ضروری است. اگر اعتبار این طرح بهروز نشود، بخشی از اهداف حمایتی آن تحتالشعاع قرار خواهد گرفت.
نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارت دولتمردان مبنی بر افزایش اعتبار کالابرگ اظهار داشت: امروز انتظار جدی مردم، افزایش اعتبار کالابرگ متناسب با واقعیتهای اقتصادی است. دولت باید با تأمین منابع مورد نیاز، هرچه سریعتر این مطالبه را در عمل محقق کند تا قدرت خرید خانوارهای مشمول حفظ شده و فشار معیشتی بر اقشار آسیبپذیر کاهش یابد.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به حمایت تقنینی از بحث افزایش اعتبار کالابرگ تأکید کرد: تأخیر در افزایش اعتبار کالابرگ، فشار اقتصادی بر خانوارهای کمدرآمد را تشدید میکند. حمایت مؤثر از معیشت مردم نیازمند تصمیمهای بهموقع و متناسب با شرایط اقتصادی است و افزایش اعتبار کالابرگ میتواند یکی از مهمترین اقدامات دولت برای تقویت امنیت معیشت خانوارها باشد.