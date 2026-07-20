دولت افزایش اعتبار کالابرگ را بدون تأخیر عملیاتی کند

وی افزود: کالابرگ الکترونیکی یکی از مهم‌ترین ابزارهای حمایت از دهک‌های کم‌درآمد است، اما حفظ کارآمدی آن مستلزم افزایش اعتبار متناسب با نرخ تورم و رشد قیمت کالاهای ضروری است. اگر اعتبار این طرح به‌روز نشود، بخشی از اهداف حمایتی آن تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت.

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارت دولتمردان مبنی بر افزایش اعتبار کالابرگ اظهار داشت: امروز انتظار جدی مردم، افزایش اعتبار کالابرگ متناسب با واقعیت‌های اقتصادی است. دولت باید با تأمین منابع مورد نیاز، هرچه سریع‌تر این مطالبه را در عمل محقق کند تا قدرت خرید خانوارهای مشمول حفظ شده و فشار معیشتی بر اقشار آسیب‌پذیر کاهش یابد.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به حمایت تقنینی از بحث افزایش اعتبار کالابرگ تأکید کرد: تأخیر در افزایش اعتبار کالابرگ، فشار اقتصادی بر خانوارهای کم‌درآمد را تشدید می‌کند. حمایت مؤثر از معیشت مردم نیازمند تصمیم‌های به‌موقع و متناسب با شرایط اقتصادی است و افزایش اعتبار کالابرگ می‌تواند یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت برای تقویت امنیت معیشت خانوارها باشد.