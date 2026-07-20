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پیگیری قانونی حادثه قتل خانوادگی در شهرستان دورود

پیگیری قانونی حادثه قتل خانوادگی در شهرستان دورود
کد خبر : 1815797
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در پی وقوع حادثه خانوادگی در شهرستان دورود استان لرستان، مراجع قضایی، تحقیقات مقدماتی را با تمرکز بر انگیزه‌ها احتمالی و وضعیت سلامت روانی متهم آغاز کرده‌اند.

به گزارش ایلنا، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دورود، در پی وقوع حادثه تلخ قتل خانوادگی در شب گذشته، بلافاصله ضابطان قضایی و مراجع ذی‌ربط با دستور مقام قضایی وارد مرحله بررسی و تحقیق شدند.

بر اساس یافته‌های اولیه، متهم که از اقوام مقتولان بوده است، در کوتاه‌ترین زمان ممکن شناسایی و بازجویی شده است. تحقیقات حاکی از آن است که اختلافات خانوادگی پیشین می‌تواند انگیزه احتمالی این اقدام باشد. همچنین با توجه به اظهارات اولیه، وضعیت سلامت روانی متهم نیز تحت نظر کارشناسان متخصص و مراجع ذی‌صلاح در حال بررسی دقیق است.

مسلم الماسی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دورود، ضمن ابراز تأسف از وقوع این حادثه، تأکید کرد که رسیدگی به پرونده با دقت، سرعت و در چارچوب کامل قانون ادامه خواهد یافت. وی خاطرنشان کرد که جزئیات تکمیلی تنها پس از نهایی شدن تحقیقات و رعایت ملاحظات قانونی در صورت لزوم منتشر خواهد شد و از اصحاب رسانه درخواست می‌شود تا جهت حفظ آرامش عمومی و جلوگیری از تشویش اذهان، در انتشار جزئیات و انتخاب تیتر‌ها دقت لازم را به عمل آورند.

 

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