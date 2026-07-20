پیام تسلیت کدخدایی به حسین مظفر

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، متن پیام کدخدایی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إنا لله و انا الیه راجعون

برادر ارجمند جناب آقای دکتر مظفر

عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام

سلام علیکم

درگذشت والده مکرمه جنابعالی، ام الشهداء را صمیمانه تسلیت عرض میکنم.

بی تردید آن بانوی فداکار و صبور امروز در محضر الهی، میهمان فرزندان والامقام شهید خویش است.

امید است خداوند متعال آن فقیده سعیده را در جوار رحمت واسعه خود، مأوا داده و به عموم مصیبت دیدگان، بویژه به جنابعالی که از یادگاران دفاع مقدس و از چهره های خدوم نظام اسلامی هستید، صبر و اجر و دوام توفیق، کرامت فرماید.

عباسعلی کدخدائی