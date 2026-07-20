زهرا خدادادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره بحث‌های مطرح شده درباره مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی برای برگزاری جلسات صحن به صورت برخط گفت: مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانون‌گذاری و نظارتی کشور، وظایف مهمی بر عهده دارد و طبیعی است که برای شرایط خاص نیز سازوکارهای لازم برای تداوم فعالیت آن پیش‌بینی شود. در واقع کشور در شرایط بحرانی نه تنها کمتر از گذشته به تصمیم‌گیری نیاز ندارد، بلکه ضرورت تصمیم‌گیری‌های دقیق و به‌موقع بیشتر هم می‌شود.

وی با بیان اینکه مصوبه اخیر با هدف استمرار فعالیت مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: این مصوبه تلاش می‌کند برای شرایطی که به دلایل امنیتی، جنگی یا وقوع حوادث طبیعی امکان برگزاری عادی جلسات وجود ندارد، یک مسیر قانونی و شفاف را پیش‌بینی کند تا روند قانون‌گذاری و نظارت دچار وقفه نشود.

رئیس فراکسیون زنان مجلس ادامه داد: یکی از نقاط قوت این مصوبه، قانونمند شدن رویه‌هایی است که ممکن است در شرایط اضطراری مورد نیاز باشد. هرچه فرآیندها روشن‌تر، شفاف‌تر و مبتنی بر قانون باشند، امکان نظارت و پاسخگویی نیز افزایش پیدا می‌کند و از تصمیم‌گیری‌های موردی جلوگیری می‌شود.

وی تأکید کرد: نباید فراموش کنیم که در شرایط بحران، جامعه بیش از هر زمان دیگری به ثبات، انسجام و عملکرد مستمر نهادهای رسمی نیاز دارد. از این منظر، تداوم فعالیت مجلس صرفاً یک موضوع اداری یا تشریفاتی نیست، بلکه بخشی از سازوکار حفظ نظم و پایداری در اداره کشور محسوب می‌شود.

خدادادی در پایان خاطرنشان کرد: هدف این مصوبه تعطیلی مجلس نیست، بلکه تضمین این موضوع است که حتی در دشوارترین شرایط نیز فرآیند قانون‌گذاری و نظارت متوقف نشود و کشور از ظرفیت نهادهای قانونی خود بهره‌مند بماند.

انتهای پیام/