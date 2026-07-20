خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

خدادادی در گفت‌وگو با ایلنا:

در شرایط بحران، کشور بیش از همیشه به نهادهای فعال و تصمیم‌گیر نیاز دارد/ مصوبه اخیر با هدف استمرار فعالیت مجلس تدوین شده است

در شرایط بحران، کشور بیش از همیشه به نهادهای فعال و تصمیم‌گیر نیاز دارد/ مصوبه اخیر با هدف استمرار فعالیت مجلس تدوین شده است
کد خبر : 1815769
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مصوبه اخیر مجلس درباره نحوه تشکیل جلسات در شرایط اضطراری، گفت: تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که در زمان بحران‌ها، حفظ فعالیت نهادهای رسمی و قانونی از مهم‌ترین الزامات مدیریت شرایط و حفظ ثبات در کشورهاست.

زهرا خدادادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره بحث‌های مطرح شده درباره مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی برای برگزاری جلسات صحن به صورت برخط گفت: مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانون‌گذاری و نظارتی کشور، وظایف مهمی بر عهده دارد و طبیعی است که برای شرایط خاص نیز سازوکارهای لازم برای تداوم فعالیت آن پیش‌بینی شود. در واقع کشور در شرایط بحرانی نه تنها کمتر از گذشته به تصمیم‌گیری نیاز ندارد، بلکه ضرورت تصمیم‌گیری‌های دقیق و به‌موقع بیشتر هم می‌شود.

وی با بیان اینکه مصوبه اخیر با هدف استمرار فعالیت مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: این مصوبه تلاش می‌کند برای شرایطی که به دلایل امنیتی، جنگی یا وقوع حوادث طبیعی امکان برگزاری عادی جلسات وجود ندارد، یک مسیر قانونی و شفاف را پیش‌بینی کند تا روند قانون‌گذاری و نظارت دچار وقفه نشود.

رئیس فراکسیون زنان مجلس ادامه داد: یکی از نقاط قوت این مصوبه، قانونمند شدن رویه‌هایی است که ممکن است در شرایط اضطراری مورد نیاز باشد. هرچه فرآیندها روشن‌تر، شفاف‌تر و مبتنی بر قانون باشند، امکان نظارت و پاسخگویی نیز افزایش پیدا می‌کند و از تصمیم‌گیری‌های موردی جلوگیری می‌شود.

وی تأکید کرد: نباید فراموش کنیم که در شرایط بحران، جامعه بیش از هر زمان دیگری به ثبات، انسجام و عملکرد مستمر نهادهای رسمی نیاز دارد. از این منظر، تداوم فعالیت مجلس صرفاً یک موضوع اداری یا تشریفاتی نیست، بلکه بخشی از سازوکار حفظ نظم و پایداری در اداره کشور محسوب می‌شود.

خدادادی در پایان خاطرنشان کرد: هدف این مصوبه تعطیلی مجلس نیست، بلکه تضمین این موضوع است که حتی در دشوارترین شرایط نیز فرآیند قانون‌گذاری و نظارت متوقف نشود و کشور از ظرفیت نهادهای قانونی خود بهره‌مند بماند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل