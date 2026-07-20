سامانه رادار اخطار اولیه، یک سوله تجهیزات و قطعات هوایی و یک آشیانه پهپادهای MQ9 آمریکا مورد اصابت قرار گرفتند

به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، اطلاعیه شماره ۳۲ عملیات نصر۲ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

بسم قاصم الجبارین

و قاتلوهم حتی لاتکون فتنه

مردم شریف کویت؛

بخش هایی از سرزمین اسلامی شما سالها است تحت اشغال نظامیان کافر آمریکایی است و از آن به عنوان پایگاهی برای کشتار مسلمانان ایران، عراق، افغانستان و فلسطین استفاده ‌کرده می‌کند.

۱۴۰ روز پیش، ارتش کودکش آمریکا با استفاده از همین پایگاه ها، جنگی را علیه ما شروع کرد که سرآغاز آن کشتار ۱۶۸ کودک دانش آموز در مدرسه میناب و به شهادت رساندن برجسته ترین عالم دینی عصر حاضر امام خامنه ای شهید بود.

سرزمین کویت نباید محل امنی برای ارتش تروریستی باشد که در طی چند دهه اخیر لااقل به ده کشور اسلامی حمله کرده و میلیون ها مسلمان را کشته است، این ارتش برابر فتوای علمای همه مذاهب و فرق اسلامی متجاوز به سرزمین‌های مسلمانان و مهدور الدم است و تکلیف هر مسلمانی است که با هر وسیله‌ ی ممکن آنها را از بین ببرد و سرزمین‌های مسلمانان را از لوث وجود آنها پاک کند. از شما انتظار داریم به این تکلیف دینی خود قیام کنید و عزت سرزمین‌های اسلامی را برگردانید.

نیروهای رزمنده شجاع ما در موج ۲۲ عملیات نصر ۲ با رمز مقدس یارقیه (س) سلام الله علیها، در پاسخ به تجاوزات مکرر آمریکایی ها به خاک ایران، طی حمله پهپادی یک سامانه رادار اخطار اولیه دشمن آمریکایی را به طور کامل منهدم کردند و همچنین در حمله دیگری یک سوله تجهیزات و قطعات هوایی و یک آشیانه پهپادهای MQ9 آمریکا در پایگاه علی السالم را مورد اصابت قرار داده و چند پهپاد را به آتش کشیدند.

از شما ملت کریم و شریف کویت انتظار داریم به تکلیف الهی خود قیام کنید و اجازه ندهید خاک کویت مبدا شرارت و کشتار مسلمانان باشد.

«إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَ یُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ»