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اطلاعیه شماره ۳۰/

دو نفتکش که قصد تردد در مسیر ناایمن تنگه هرمز را داشتند منفجر شدند

دو نفتکش که قصد تردد در مسیر ناایمن تنگه هرمز را داشتند منفجر شدند
کد خبر : 1815745
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روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: اواخر شب گذشته دو فروند نفتکش متخلف که به تحریک و اجبار ارتش کودک کوش آمریکا قصد ورود و خروج از مسیر ناایمن و حادثه‌ساز جنوب تنگه هرمز را داشتند منفجر شده و از حرکت باز ماندند.

به‌گزارش ایلنا به نقل از  سپاه نیوز، اطلاعیه شماره ۳۰ عملیات نصر۲ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

بسم الله قاصم الجبارین
إِنْ نَکَثُوا أَیْمانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَ طَعَنُوا فی دینِکُمْ فَقاتِلُوا أَئِمَّةَ الْکُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَیْمانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ یَنْتَهُونَ

ملت قهرمان و بپاخاسته ایران اسلامی؛
اواخر شب گذشته دو فروند نفتکش متخلف که به تحریک و اجبار ارتش کودک کوش آمریکا قصد ورود و خروج از مسیر ناایمن و حادثه‌ساز جنوب تنگه هرمز را داشتند منفجر شده و از حرکت باز ماندند.

اینجا سرزمین ماست و دخالت ارتش تروریستی آمریکا از هزاران کیلومتر آن طرف‌تر هیچ وجاهت قانونی ندارد و با قطعیت با آن برخورد خواهد شد و تا زمانی که شرارت های آمریکا در منطقه ادامه یابد این معبر برای عبور کود شیمیایی و حتی یک قطر نفت و گاز امنیت ندارد.

ارتش متجاوز، آماده عملیات تنبیه ما به خاطر این تخلف غیرقانونی باشد.

و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم

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