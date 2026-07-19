واکنش معاون وزیر خارجه به حمله آمریکا به تأسیسات نیروگاه دارخوین

به گزارش ایلنا، کاظم غریب آبادی، معاون وزیر خارجه در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس در این ارتباط نوشت: «حمله آمریکا به تأسیسات در حال ساخت نیروگاه دارخوین، تعرضی خطرناک به زیرساخت‌های صلح‌آمیز ایران است و مسئولیت کامل تبعات ناشی از تشدید ناامنی و بی‌ثباتی را متوجه دولت آمریکا می‌کند. ایران ضمن محکومیت قاطع این تجاوز، اقدام مقتضی را برای دفاع از منافع و امنیت ملی خود اتخاذ می‌کند.»