واکنش معاون وزیر خارجه به حمله آمریکا به تأسیسات نیروگاه دارخوین
معاون وزیر خارجه ایران گفت: حمله آمریکا به تأسیسات در حال ساخت نیروگاه دارخوین، تعرضی خطرناک به زیرساختهای صلحآمیز ایران است.
به گزارش ایلنا، کاظم غریب آبادی، معاون وزیر خارجه در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس در این ارتباط نوشت: «حمله آمریکا به تأسیسات در حال ساخت نیروگاه دارخوین، تعرضی خطرناک به زیرساختهای صلحآمیز ایران است و مسئولیت کامل تبعات ناشی از تشدید ناامنی و بیثباتی را متوجه دولت آمریکا میکند. ایران ضمن محکومیت قاطع این تجاوز، اقدام مقتضی را برای دفاع از منافع و امنیت ملی خود اتخاذ میکند.»