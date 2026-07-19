شکار پهپادهای متخاصم دشمن با آتش پدافند ارتش و سپاه
سامانههای پدافند هوایی ارتش و سپاه موفق شدند ۴ فروند پهپاد دشمن متخاصم را شناسایی و سرنگون کنند.
به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه از رهگیری و انهدام یک فروند پهپاد MQ - ۹ با آتش سامانه نوین پدافند پیشرفته نیروی هوافضای سپاه و تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور، در آسمان اهواز خبر داد؛ سپاه همچنین اعلام کرده یک فروند پهپاد جاسوسی متخاصم با آتش رزمندگان تیپ ۴۸ فتح کهگیلویه و بویراحمد در مناطق عملیاتی جنوب کشور شکار شد.
روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران هم از انهدام یک فروند پهپاد متجاوز MQ-۹ با شلیک موفق سامانههای نیروی پدافند هوایی ارتش، تحت شبکه یکپارچه پدافند هوایی در منطقه غرب کشور خبر داده است؛ ارتش همچنین موفق شده یک فروند موشک کروز دشمن متجاوز آمریکایی را در غرب ایران با سامانه نیروی پدافند هوایی ارتش منهدم کند.