به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه از رهگیری و انهدام یک فروند پهپاد MQ - ۹ با آتش سامانه نوین پدافند پیشرفته نیروی هوافضای سپاه و تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور، در آسمان اهواز خبر داد؛ سپاه همچنین اعلام کرده یک فروند پهپاد جاسوسی متخاصم با آتش رزمندگان تیپ ۴۸ فتح کهگیلویه و بویراحمد در مناطق عملیاتی جنوب کشور شکار شد.