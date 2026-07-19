وی افزود: این ایستادگی را مدیون مثلث مردم، قدرت نظامی و حاکمیت و دیپلماسی تحت هدایت رهبر معظم انقلاب هستیم. مردم، نیروهای مسلح، دولت، مجلس، قوه قضائیه و دستگاه دیپلماسی در کنار یکدیگر، مهم‌ترین عامل پیروزی کشور تا امروز بوده‌اند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور ادامه داد: اتحاد مقدس مردم، دولت و نیروهای نظامی رمز موفقیت جمهوری اسلامی است و امیدواریم این وحدت، به عنوان وصیت رهبر کبیر انقلاب و رهبر شهید، همچنان در گفتار، کردار و عمل حفظ شود.

قائم‌پناه درباره سفر هیأت دولت به هرمزگان گفت: این سفر به دستور رئیس‌جمهور و با حضور وزیر نیرو، وزیر راه و شهرسازی، معاونان وزارتخانه‌های کشور، نفت و دیگر دستگاه‌ها با هدف ارزیابی خسارت‌های واردشده و بررسی راه‌های کمک به مردم انجام شد.

وی تصریح کرد: هدف دیگر این سفر، اعلام همدلی با مردم خطه جنوب کشور بود تا نشان دهیم همه استان‌ها و شهرهای ایران، پاره تن این سرزمین هستند. ایران یکپارچه است و جان و پاره تن همه ما محسوب می‌شود.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور افزود: به هرمزگان آمدیم تا همدردی و همبستگی خود را اعلام کنیم و حمایت کامل دولت از مردم این استان را به نمایش بگذاریم. همچنین آمده‌ایم از نیروهایی که در کنار لانچرها، در شیارها و زیر درختان از تمامیت ارضی کشور دفاع می‌کنند، قدردانی کنیم. آنان با جان خود از تمدن و تاریخ ایران پاسداری می‌کنند.

وی تأکید کرد: دکتر مسعود پزشکیان این روزها با شجاعت و صبوری برای ایران ایستاده است و از طرف ایشان از همه تلاش‌ها و فداکاری‌های مردم و مسئولان قدردانی می‌کنم.

قائم‌پناه با اشاره به همدلی مردم ایران اظهار کرد: ما فرزندان ملتی هستیم که باور دارد «چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار». آسیبی که به مردم استان هرمزگان وارد می‌شود، درد همه مردم ایران است.

وی با انتقاد از رویکرد آمریکا در حوزه حقوق بشر گفت: ما به اصول حقوق بشر که ریشه در تمدن چند هزار ساله ایران دارد پایبندیم، نه آنچه امروز به نام حقوق بشر آمریکایی مطرح می‌شود. در مسیر، خودرویی را دیدم که مورد اصابت قرار گرفته بود؛ چگونه می‌توان حمله به یک خودروی حامل یک خانواده را با ادعای حقوق بشر توجیه کرد؟

معاون اجرایی رئیس‌جمهور در پایان تأکید کرد: ایرانیان جنگ‌طلب نیستند، اما دفاع از سرزمین خود را به‌خوبی می‌شناسند. همان‌گونه که در هشت سال دفاع مقدس اجازه ندادیم حتی یک وجب از خاک کشور جدا شود، امروز نیز اگر نبرد صد سال به طول بینجامد، حتی یک روز عقب‌نشینی نخواهیم کرد، چرا که ایران پاره تن همه ماست.