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سردار قاآنی:

مسیر نورانی و پرافتخار مقاومت را ادامه خواهیم داد

مسیر نورانی و پرافتخار مقاومت را ادامه خواهیم داد
کد خبر : 1815624
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فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد: فرماندهان و رزمندگان جبهه‌های مقاومت همچنان در دوره زعامت حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، حفظه‌الله تعالی، مسیر نورانی و پرافتخار مقاومت را که بارها مورد تأیید حضرت ایشان بوده و هست را ادامه خواهیم داد.

به گزارش ایلنا، سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ویراستی نوشت:

«بسم الله الرحمن الرحیم

فرماندهان و رزمندگان جبهه‌های مقاومت، ضمن قدردانی و اظهار تشکر از کرامت و بزرگواری مقام معظم رهبری نسبت به جبهه مقاومت، بار دیگر بر استمرار وفاداری اعتقادی خود به پیمانی که با امام شهید امت، رضوان‌الله تعالی علیه، بسته بودیم، تأکید می‌کنیم و اعلام می‌داریم که همچنان در دوره زعامت حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، حفظه‌الله تعالی، مسیر نورانی و پرافتخار مقاومت را که بارها مورد تأیید حضرت ایشان بوده و هست را ادامه خواهیم داد.»

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