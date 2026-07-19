سردار قاآنی:
مسیر نورانی و پرافتخار مقاومت را ادامه خواهیم داد
فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد: فرماندهان و رزمندگان جبهههای مقاومت همچنان در دوره زعامت حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای، حفظهالله تعالی، مسیر نورانی و پرافتخار مقاومت را که بارها مورد تأیید حضرت ایشان بوده و هست را ادامه خواهیم داد.
به گزارش ایلنا، سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ویراستی نوشت:
«بسم الله الرحمن الرحیم
فرماندهان و رزمندگان جبهههای مقاومت، ضمن قدردانی و اظهار تشکر از کرامت و بزرگواری مقام معظم رهبری نسبت به جبهه مقاومت، بار دیگر بر استمرار وفاداری اعتقادی خود به پیمانی که با امام شهید امت، رضوانالله تعالی علیه، بسته بودیم، تأکید میکنیم و اعلام میداریم که همچنان در دوره زعامت حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای، حفظهالله تعالی، مسیر نورانی و پرافتخار مقاومت را که بارها مورد تأیید حضرت ایشان بوده و هست را ادامه خواهیم داد.»