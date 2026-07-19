به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، و عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، با حضور در منزل شهیده مریم حیدری که در پی حملات اخیر آمریکا به منطقه تپه‌الله‌اکبر بندرعباس در استان هرمزگان به شهادت رسیده است، ضمن گفت‌وگو با خانواده این شهیده، مراتب همدردی و حمایت دولت را به آنان ابلاغ کردند.