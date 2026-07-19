قالیباف درگذشت مادر شهیدان مظفر را تسلیت گفت

رئیس مجلس شورای اسلامی در پیام خود یادآور شد: آن بانوی بزرگوار، با تقدیم سه گوهر گران‌بهای خویش در راه اسلام، انقلاب و دفاع از میهن، نام خود را در شمار اسوه‌های صبر، ایثار و استقامت این سرزمین جاودانه ساخت.

قالیباف در پیام خود تاکید کرد: بی‌تردید مادران شهدا، پرورش‌دهندگان نسل‌های مؤمن و مجاهد و سرمایه‌های معنوی ملت ایران‌اند و عزت و اقتدار امروز سرزمین اسلامی ایران که اهل دنیا را به حیرت واداشته، مرهون ایمان، تربیت الهی و صبوری چنین مادران والامقامی است که عزیزترین سرمایه‌های خود را با اخلاص در راه خدا تقدیم کردند.

در پیام رئیس مجلس شورای اسلامی آمده است: اینجانب ارتحال ام‌الشهدای مظفر را به خاندان معظم، خانواده‌های معظم شهدا و عموم مردم مؤمن و قدرشناس تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن فقیده سعیده، رحمت واسعه الهی، همجواری با فرزندان شهیدش، محمد، احمد و محمود مظفر، همنشینی با صدیقه طاهره سلام‌الله‌علیها و برای بازماندگان ارجمند، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نمایم.