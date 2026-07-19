حمله موشکی دشمن تروریستی آمریکا به یک نقطه در اطراف آبادان، ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵
معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان گفت: دقایقی پیش، یک نقطه در اطراف شهرستان آبادان توسط دشمن تروریستی آمریکا مورد هدف حمله موشکی قرار گرفت.
به گزارش ایلنا،ولی الله حیاتی اظهار داشت: یک نقطه در اطراف شهرستان آبادان دقایقی پیش توسط دشمن تروریستی آمریکا مورد هدف حمله موشکی قرار گرفت.
وی با تاکید بر اینکه این حمله مجروحی نداشته است، افزود: اخبار تکمیلی در این خصوص متعاقبا اعلام خواهد شد.
حیاتی بیان کرد: به هم استانی ها تاکید می شود اخبار و اطلاعات در خصوص جنگ را از طریق رسانه های رسمی و معتبر پیگیری و از توجه به شایعات خودداری کنند.
گفتنی است؛ صبح امروز نیز دشمن تروریستی آمریکا به نیروگاه اتمی درحال ساخت در دارخوین شهرستان شادگان حمله کرد.