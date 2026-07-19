به گزارش ایلنا، روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه‌ای، خطاب به شهروندان تهرانی به ویژه ساکنان مناطق شرق و جنوب شرق تهران، اعلام کرد که «عملیات خنثی‌سازی و انهدام بمب‌های عمل‌نکرده جنگ تحمیلی رمضان، در ارتفاعات مسعودیه و مسگرآباد تهران، فردا (دوشنبه) از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰، توسط نیروهای متخصص ارتش جمهوری اسلامی ایران، انجام خواهد شد.