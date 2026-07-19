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اجرای عملیات انهدام کنترل شده بمب‌های عمل نکرده در ارتفاعات تهران در روز دوشنبه

اجرای عملیات انهدام کنترل شده بمب‌های عمل نکرده در ارتفاعات تهران در روز دوشنبه
کد خبر : 1815598
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روابط عمومی ارتش اعلام کرد: عملیات خنثی‌سازی و انهدام کنترل شده بمب‌های عمل نکرده جنگ تحمیلی اخیر، فردا (دوشنبه)، در ارتفاعات شرق تهران انجام خواهد شد.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه‌ای، خطاب به شهروندان تهرانی به ویژه ساکنان مناطق شرق و جنوب شرق تهران، اعلام کرد که «عملیات خنثی‌سازی و انهدام بمب‌های عمل‌نکرده جنگ تحمیلی رمضان، در ارتفاعات مسعودیه و مسگرآباد تهران، فردا (دوشنبه) از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰، توسط نیروهای متخصص ارتش جمهوری اسلامی ایران، انجام خواهد شد.

در این اطلاعیه، ضمن تاکید بر احتمال شنیده شدن «صدای انفجار مهیب» در مناطقی از تهران، آمده است: صدای انفجار احتمالی، ناشی از اجرای عملیات برنامه‌ریزی و کنترل شده توسط ارتش است لذا از شهروندان درخواست می‌شود، در صورت شنیده شدن صدای انفجار، هیچ‌گونه نگرانی‌ای نداشته باشند.

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