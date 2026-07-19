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رئیس کل دادگستری هرمزگان:

محور‌های مواصلاتی، پل‌ها و خطوط ریلی در کمتر از ۲۴ ساعت بازسازی یا جایگزین شدند/ جنایات جنگی دشمن پیگیری خواهد شد

محور‌های مواصلاتی، پل‌ها و خطوط ریلی در کمتر از ۲۴ ساعت بازسازی یا جایگزین شدند/ جنایات جنگی دشمن پیگیری خواهد شد
کد خبر : 1815591
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رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به موارد متعدد ارتکاب جنگی توسط دشمن آمریکایی از ابتدای جنگی تحمیلی سوم به ویژه طی روز‌های اخیر، تأکید کرد: با تعامل و هماهنگی دولت و دستگاه قضایی، سناریوی دشمن در تخریب زیرساخت‌ها با شکست مواجه شده و محور‌های مواصلاتی، پل‌ها و خطوط ریلی آسیب دیده در کمتر از ۲۴ ساعت بازسازی یا جایگزین شده‌اند.

به گزارش ایلنا،مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: حملات اخیر دشمن آمریکایی به زیرساخت‌های عمومی و غیرنظامی استان هرمزگان و هدف قرار دادن راه‌ها، پل‌ها و مسیر‌های حمل‌ونقل عمومی، به‌ویژه اقداماتی که به شهادت و مجروحیت دانش‌آموزان، زنان، مادران باردار و شیرده، افراد دارای معلولیت، مسافران و دیگر شهروندان بی‌دفاع منجر شده است، از منظر موازین حقوق بین‌الملل بشردوستانه، واجد وصف کیفری و در زمره مصادیق آشکار جنایات جنگی است.

وی افزود: دشمن در حالی دست به این اقدامات جنایتکارانه زده که تمامی قواعد بازی، عرف‌های بین‌المللی و اصول مسلم جنگ و مخاصمات مسلحانه را زیر پا گذاشته است؛ با این حال، علی‌رغم ارتکاب این جنایات متعدد و خروج از دایره اخلاق و انسانیت، باز هم در دستیابی به کمترین اهداف راهبردی خود دچار افتضاح و شکست مفتضحانه شده است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به موارد متعدد ارتکاب جنگی توسط دشمن آمریکایی از ابتدای جنگی تحمیلی سوم به ویژه طی روز‌های اخیر، تأکید کرد: با تعامل و هماهنگی دولت و دستگاه قضایی، سناریوی دشمن در تخریب زیرساخت‌ها با شکست مواجه شده و محور‌های مواصلاتی، پل‌ها و خطوط ریلی آسیب دیده در کمتر از ۲۴ ساعت بازسازی یا جایگزین شده‌اند.

قهرمانی تأکید کرد: دادگستری کل استان هرمزگان، با همکاری دولت و دیگر دستگاه‌های مسئول، ضمن ثبت دقیق وقایع، تشکیل پرونده، جمع‌آوری ادله، مستندسازی خسارت‌ها و شناسایی آمران، طراحان، مباشران و حامیان این جنایات، موضوع را با جدیت و قاطعیت از تمامی مسیر‌های قانونی دنبال خواهد کرد.

وی افزود: این پیگیری، علاوه بر مراجع داخلی، از طریق ظرفیت‌ها و سازوکار‌های بین‌المللی حقوقی و حقوق بشری نیز انجام خواهد شد و هیچ‌یک از ابعاد کیفری و مدنی این اقدامات مشمول فراموشی یا مسامحه نخواهد شد.

قهرمانی تصریح کرد: بر اساس اصول مسلم حقوقی، مسئولیت این جنایات تنها متوجه عاملان مستقیم نیست؛ بلکه آمران، طراحان، تسهیل‌کنندگان و پشتیبانان آن نیز باید پاسخ‌گوی اقدامات خود باشند. مطالبه جبران کامل خسارت‌های مادی و معنوی واردشده به مردم و زیرساخت‌های عمومی نیز تا وصول آخرین ریال، با قاطعیت پیگیری خواهد شد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، دشمن در تحقق اهداف و سناریو‌های نظامی خود به‌طور کامل ناکام مانده و شکست خورده است. نخست آنکه هزینه‌هایی که برای وارد کردن آسیب به پل‌ها، راه‌ها و دیگر زیرساخت‌های استان متحمل شده، اگر بیش از خسارت‌های ایجادشده نباشد، قطعاً کمتر از آن نیست؛ به‌ویژه آنکه با تلاش شبانه‌روزی نیرو‌های فنی، امدادی، خدماتی و اجرایی، بخش عمده این خسارت‌ها در کوتاه‌ترین زمان مدیریت و جبران شده است.

وی یادآور شد‌: افزون بر هزینه‌های مادی، دشمن متحمل هزینه‌ای به‌مراتب سنگین‌تر، یعنی رسوایی اخلاقی و بی‌اعتباری جهانی شده است و مدعیان ابرقدرتی به نقطه‌ای رسیده‌اند که تخریب پل، جاده، راه‌آهن و مسیر‌های مورد استفاده عموم مردم را دستاورد معرفی می‌کنند. دشمنی که شهادت دانش‌آموزان، زنان باردار، مادران دارای فرزند شیرخوار، افراد دارای معلولیت و مسافران حاضر در راه‌ها و پل‌ها را دستاورد می‌پندارد، باید بداند که این اقدامات در حافظه تاریخی ملت‌ها ثبت خواهد شد. کشتار غیرنظامیان و تخریب زیرساخت‌های عمومی دستاورد نیست؛ نشانه شکست، استیصال و فضاحت است.

وی افزود: محاسبه دیگر دشمن آن بود که با این اقدامات جنایت‌کارانه، در امور استان هرمزگان اختلال ایجاد کرده و از این طریق، فشار حداکثری بر کشور وارد کند؛ اما در دستیابی به این هدف نیز ناکام ماند. با همت و اقدام سریع مسئولان، نیرو‌های متخصص و دستگاه‌های اجرایی، ظرف چند ساعت راه‌ها، پل‌ها و مسیر‌های ریلی بازگشایی شد و فعالیت‌های حمل‌ونقل، بنادر و فرایند صادرات و واردات کالا، بدون وقفه مؤثر، به وضعیت عادی بازگشت.

قهرمانی گفت: اشتباه راهبردی دشمن، نشناختن مردم مقاوم هرمزگان و ملت بزرگ ایران است.

آنان ملت ایران را با معیار‌های خود سنجیدند و تصور کردند با تخریب زیرساخت‌ها و هدف قرار دادن مردم بی‌دفاع می‌توانند رعب و وحشت ایجاد کنند و اراده عمومی را در هم بشکنند؛ حال آنکه مردم شریف هرمزگان، بدون اعتنا به عملیات روانی دشمن، با آرامش، استقامت و همبستگی، کار و زندگی روزمره خود را ادامه می‌دهند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان تصریح کرد: البته آرامش و مقاومت مردم هرگز به معنای چشم‌پوشی از حقوق آنان نیست. مردم استان، در کنار حفظ انسجام و تداوم فعالیت‌های عادی، خواستار شناسایی و مجازات عاملان این جنایات و جبران تمامی خسارت‌های واردشده هستند و دستگاه قضایی خود را موظف می‌داند این مطالبه قانونی و به‌حق را تا حصول نتیجه دنبال کند.

وی افزود: همچنین، همان‌گونه که در پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی بر «وحدت کلمه» و اتحاد مقدس مردم و مسئولان، پرهیز از اختلاف و تنازع، و برجسته نکردن تفاوت‌ها تأکید شده است، امروز بیش از هر زمان دیگر حفظ انسجام ملی و اجتماعی یک ضرورت راهبردی است. دشمن باید بداند که ملت ایران نه با تفرقه، بلکه با همدلی، هم‌افزایی و هوشیاری، در برابر هر توطئه‌ای می‌ایستد و هیچ‌گاه نشانه‌ای از ضعف و گسست به او نشان نخواهد داد.

قهرمانی گفت: در پرتو همین وحدت و انسجام، و با اتکا به ایمان، بصیرت و مقاومت مردم، جمهوری اسلامی ایران می‌تواند و خواهد توانست شکست‌های بیشتری را به دشمن تحمیل کند. همان‌گونه که در پیام رهبر معظم انقلاب آمده، اگر جامعه از اختلاف و گسست داخلی مراقبت کند، دشمن ناچار به عقب‌نشینی و هزیمت خواهد شد؛ از این‌رو، تداوم همبستگی عمومی، بهترین پاسخ به جنگ روانی و محاسبات غلط دشمن است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین تأکید کرد: دشمن باید بداند ملت ایران با تهدید، تخریب و ایجاد رعب از میدان خارج نخواهد شد. میلیون‌ها ایرانی آماده‌اند برای دفاع از وطن، استقلال، امنیت و عزت کشور خود ایستادگی کنند. آنچه در پایان برای آمران و عاملان این اقدامات باقی خواهد ماند، شکست در دستیابی به اهداف، رسوایی در افکار عمومی جهان و مسئولیت قطعی کیفری و مدنی در برابر خون‌های به‌ناحق‌ریخته‌شده و خسارت‌های واردشده است.

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