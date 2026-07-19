رئیس کل دادگستری هرمزگان:
محورهای مواصلاتی، پلها و خطوط ریلی در کمتر از ۲۴ ساعت بازسازی یا جایگزین شدند/ جنایات جنگی دشمن پیگیری خواهد شد
رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به موارد متعدد ارتکاب جنگی توسط دشمن آمریکایی از ابتدای جنگی تحمیلی سوم به ویژه طی روزهای اخیر، تأکید کرد: با تعامل و هماهنگی دولت و دستگاه قضایی، سناریوی دشمن در تخریب زیرساختها با شکست مواجه شده و محورهای مواصلاتی، پلها و خطوط ریلی آسیب دیده در کمتر از ۲۴ ساعت بازسازی یا جایگزین شدهاند.
به گزارش ایلنا،مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: حملات اخیر دشمن آمریکایی به زیرساختهای عمومی و غیرنظامی استان هرمزگان و هدف قرار دادن راهها، پلها و مسیرهای حملونقل عمومی، بهویژه اقداماتی که به شهادت و مجروحیت دانشآموزان، زنان، مادران باردار و شیرده، افراد دارای معلولیت، مسافران و دیگر شهروندان بیدفاع منجر شده است، از منظر موازین حقوق بینالملل بشردوستانه، واجد وصف کیفری و در زمره مصادیق آشکار جنایات جنگی است.
وی افزود: دشمن در حالی دست به این اقدامات جنایتکارانه زده که تمامی قواعد بازی، عرفهای بینالمللی و اصول مسلم جنگ و مخاصمات مسلحانه را زیر پا گذاشته است؛ با این حال، علیرغم ارتکاب این جنایات متعدد و خروج از دایره اخلاق و انسانیت، باز هم در دستیابی به کمترین اهداف راهبردی خود دچار افتضاح و شکست مفتضحانه شده است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به موارد متعدد ارتکاب جنگی توسط دشمن آمریکایی از ابتدای جنگی تحمیلی سوم به ویژه طی روزهای اخیر، تأکید کرد: با تعامل و هماهنگی دولت و دستگاه قضایی، سناریوی دشمن در تخریب زیرساختها با شکست مواجه شده و محورهای مواصلاتی، پلها و خطوط ریلی آسیب دیده در کمتر از ۲۴ ساعت بازسازی یا جایگزین شدهاند.
قهرمانی تأکید کرد: دادگستری کل استان هرمزگان، با همکاری دولت و دیگر دستگاههای مسئول، ضمن ثبت دقیق وقایع، تشکیل پرونده، جمعآوری ادله، مستندسازی خسارتها و شناسایی آمران، طراحان، مباشران و حامیان این جنایات، موضوع را با جدیت و قاطعیت از تمامی مسیرهای قانونی دنبال خواهد کرد.
وی افزود: این پیگیری، علاوه بر مراجع داخلی، از طریق ظرفیتها و سازوکارهای بینالمللی حقوقی و حقوق بشری نیز انجام خواهد شد و هیچیک از ابعاد کیفری و مدنی این اقدامات مشمول فراموشی یا مسامحه نخواهد شد.
قهرمانی تصریح کرد: بر اساس اصول مسلم حقوقی، مسئولیت این جنایات تنها متوجه عاملان مستقیم نیست؛ بلکه آمران، طراحان، تسهیلکنندگان و پشتیبانان آن نیز باید پاسخگوی اقدامات خود باشند. مطالبه جبران کامل خسارتهای مادی و معنوی واردشده به مردم و زیرساختهای عمومی نیز تا وصول آخرین ریال، با قاطعیت پیگیری خواهد شد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، دشمن در تحقق اهداف و سناریوهای نظامی خود بهطور کامل ناکام مانده و شکست خورده است. نخست آنکه هزینههایی که برای وارد کردن آسیب به پلها، راهها و دیگر زیرساختهای استان متحمل شده، اگر بیش از خسارتهای ایجادشده نباشد، قطعاً کمتر از آن نیست؛ بهویژه آنکه با تلاش شبانهروزی نیروهای فنی، امدادی، خدماتی و اجرایی، بخش عمده این خسارتها در کوتاهترین زمان مدیریت و جبران شده است.
وی یادآور شد: افزون بر هزینههای مادی، دشمن متحمل هزینهای بهمراتب سنگینتر، یعنی رسوایی اخلاقی و بیاعتباری جهانی شده است و مدعیان ابرقدرتی به نقطهای رسیدهاند که تخریب پل، جاده، راهآهن و مسیرهای مورد استفاده عموم مردم را دستاورد معرفی میکنند. دشمنی که شهادت دانشآموزان، زنان باردار، مادران دارای فرزند شیرخوار، افراد دارای معلولیت و مسافران حاضر در راهها و پلها را دستاورد میپندارد، باید بداند که این اقدامات در حافظه تاریخی ملتها ثبت خواهد شد. کشتار غیرنظامیان و تخریب زیرساختهای عمومی دستاورد نیست؛ نشانه شکست، استیصال و فضاحت است.
وی افزود: محاسبه دیگر دشمن آن بود که با این اقدامات جنایتکارانه، در امور استان هرمزگان اختلال ایجاد کرده و از این طریق، فشار حداکثری بر کشور وارد کند؛ اما در دستیابی به این هدف نیز ناکام ماند. با همت و اقدام سریع مسئولان، نیروهای متخصص و دستگاههای اجرایی، ظرف چند ساعت راهها، پلها و مسیرهای ریلی بازگشایی شد و فعالیتهای حملونقل، بنادر و فرایند صادرات و واردات کالا، بدون وقفه مؤثر، به وضعیت عادی بازگشت.
قهرمانی گفت: اشتباه راهبردی دشمن، نشناختن مردم مقاوم هرمزگان و ملت بزرگ ایران است.
آنان ملت ایران را با معیارهای خود سنجیدند و تصور کردند با تخریب زیرساختها و هدف قرار دادن مردم بیدفاع میتوانند رعب و وحشت ایجاد کنند و اراده عمومی را در هم بشکنند؛ حال آنکه مردم شریف هرمزگان، بدون اعتنا به عملیات روانی دشمن، با آرامش، استقامت و همبستگی، کار و زندگی روزمره خود را ادامه میدهند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان تصریح کرد: البته آرامش و مقاومت مردم هرگز به معنای چشمپوشی از حقوق آنان نیست. مردم استان، در کنار حفظ انسجام و تداوم فعالیتهای عادی، خواستار شناسایی و مجازات عاملان این جنایات و جبران تمامی خسارتهای واردشده هستند و دستگاه قضایی خود را موظف میداند این مطالبه قانونی و بهحق را تا حصول نتیجه دنبال کند.
وی افزود: همچنین، همانگونه که در پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی بر «وحدت کلمه» و اتحاد مقدس مردم و مسئولان، پرهیز از اختلاف و تنازع، و برجسته نکردن تفاوتها تأکید شده است، امروز بیش از هر زمان دیگر حفظ انسجام ملی و اجتماعی یک ضرورت راهبردی است. دشمن باید بداند که ملت ایران نه با تفرقه، بلکه با همدلی، همافزایی و هوشیاری، در برابر هر توطئهای میایستد و هیچگاه نشانهای از ضعف و گسست به او نشان نخواهد داد.
قهرمانی گفت: در پرتو همین وحدت و انسجام، و با اتکا به ایمان، بصیرت و مقاومت مردم، جمهوری اسلامی ایران میتواند و خواهد توانست شکستهای بیشتری را به دشمن تحمیل کند. همانگونه که در پیام رهبر معظم انقلاب آمده، اگر جامعه از اختلاف و گسست داخلی مراقبت کند، دشمن ناچار به عقبنشینی و هزیمت خواهد شد؛ از اینرو، تداوم همبستگی عمومی، بهترین پاسخ به جنگ روانی و محاسبات غلط دشمن است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین تأکید کرد: دشمن باید بداند ملت ایران با تهدید، تخریب و ایجاد رعب از میدان خارج نخواهد شد. میلیونها ایرانی آمادهاند برای دفاع از وطن، استقلال، امنیت و عزت کشور خود ایستادگی کنند. آنچه در پایان برای آمران و عاملان این اقدامات باقی خواهد ماند، شکست در دستیابی به اهداف، رسوایی در افکار عمومی جهان و مسئولیت قطعی کیفری و مدنی در برابر خونهای بهناحقریختهشده و خسارتهای واردشده است.