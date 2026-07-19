تشکیل کمیته ویژه برای جذب سرمایهگذار در شرکت رضایت خودرو طراوت نوین
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین از تشکیل کمیتهای تخصصی برای تعیینتکلیف و فروش شرکت رضایت خودرو طراوت نوین و فراهمسازی زمینه جذب سرمایهگذار خبر داد.
دادستان قزوین با تأکید بر اینکه دستگاه قضائی خود را مکلف به اجرای حکم دادگاه و پرداخت دیون شکات از محل فروش اموال و داراییهای شرکت میداند، تصریح کرد: تمام تلاش ما معطوف به این است که با فروش هرچه سریعتر شرکت و مجموعههای وابسته، زمینهی پرداخت کامل مطالبات شکات فراهم شود.
وی در ادامه با دعوت صریح از سرمایهگذاران و تولیدکنندگان برای مشارکت در خرید اموال شرکت خاطرنشان کرد: سردخانه و واحد تولیدی این مجموعه در حال حاضر فاقد هرگونه مشکل حقوقی، قضائی، بدهی بانکی یا مالیاتی بوده و توقیف نیستند و کاملاً آماده فروش میباشند.
عسگری یادآور شد: این مجموعه از آذرماه ۱۴۰۴ در چهار نوبت جداگانه به مزایده عمومی گذاشته شد، اما با وجود دعوت رسمی از سرمایهگذاران، تولیدکنندگان و هلدینگهای بزرگ، تاکنون متقاضیای برای خرید آن اقدام نکرده است.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان ضمن قدردانی از پیگیریهای نماینده مردم تاکستان و مسئولان کشوری و استانی برای رفع موانع این واحد تولیدی، ابراز امیدواری کرد که با فروش و راهاندازی مجدد شرکت، چرخ تولید و اشتغال در استان به حرکت درآید و دیون شکات پرونده بهطور کامل تأدیه شود.