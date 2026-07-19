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تشکیل کمیته ویژه برای جذب سرمایه‌گذار در شرکت رضایت خودرو طراوت نوین

تشکیل کمیته ویژه برای جذب سرمایه‌گذار در شرکت رضایت خودرو طراوت نوین
کد خبر : 1815499
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دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین از تشکیل کمیته‌ای تخصصی برای تعیین‌تکلیف و فروش شرکت رضایت خودرو طراوت نوین و فراهم‌سازی زمینه جذب سرمایه‌گذار خبر داد.

به گزارش ایلنا، علی‌اصغر عسگری در حاشیه بازدید میدانی از شرکت رضایت خودرو طراوت نوین در شهرستان تاکستان که با همراهی رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی، معاون اقتصادی استاندار، فرماندار تاکستان و جمعی از مدیران ارشد استانی انجام شد، اظهار کرد: بر اساس مصوبات این نشست، کمیته‌ای با محوریت معاون اقتصادی استاندار، دادستانی، هیأت حمایت از صنایع و دبیر ستاد تسهیل تشکیل می‌شود تا ضمن جذب سرمایه‌گذاران توانمند، زمینه رقابت برای خرید این واحد تولیدی فراهم شود.

دادستان قزوین با تأکید بر اینکه دستگاه قضائی خود را مکلف به اجرای حکم دادگاه و پرداخت دیون شکات از محل فروش اموال و دارایی‌های شرکت می‌داند، تصریح کرد: تمام تلاش ما معطوف به این است که با فروش هرچه سریع‌تر شرکت و مجموعه‌های وابسته، زمینه‌ی پرداخت کامل مطالبات شکات فراهم شود.

وی در ادامه با دعوت صریح از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان برای مشارکت در خرید اموال شرکت خاطرنشان کرد: سردخانه و واحد تولیدی این مجموعه در حال حاضر فاقد هرگونه مشکل حقوقی، قضائی، بدهی بانکی یا مالیاتی بوده و توقیف نیستند و کاملاً آماده فروش می‌باشند.

عسگری یادآور شد: این مجموعه از آذرماه ۱۴۰۴ در چهار نوبت جداگانه به مزایده عمومی گذاشته شد، اما با وجود دعوت رسمی از سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و هلدینگ‌های بزرگ، تاکنون متقاضی‌ای برای خرید آن اقدام نکرده است.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان ضمن قدردانی از پیگیری‌های نماینده مردم تاکستان و مسئولان کشوری و استانی برای رفع موانع این واحد تولیدی، ابراز امیدواری کرد که با فروش و راه‌اندازی مجدد شرکت، چرخ تولید و اشتغال در استان به حرکت درآید و دیون شکات پرونده به‌طور کامل تأدیه شود.

 

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