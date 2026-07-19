اخطار سپاه به ۴ کشتی متخلف در تنگه هرمز/ ۲ شناور دچار حادثه و ۲ فروند دیگر از ادامه مسیر منصرف شدند

به گزارش ایلنا، نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب‌ اسلامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:

️ساعاتی پیش چهار فروند کشتی متخلف با شیطنت و حمایت تروریست‌های امریکایی و با خاموش نمودن سامانه های ناوبری و بی‌توجهی به اخطارهای پایگاه کنترل تنگه هرمز نیروی دریایی سپاه، قصد اخلال و خروج از تنگه هرمز را از مسیر ناامین داشتند که دو فروند از آنها دچار حادثه شده، در جای خود متوقف گردیدند و دو فروند دیگر از ادامه مسیر منصرف شدند.

️نیروی دریایی سپاه اعلام می دارد که کنترل تنگه هرمز در اختیار کامل این نیرو می باشد و تنها مسیر عبوری ایمن مسیر مشخص شده و اعلام شده میباشد و یک قطره نفت و گاز و کود شیمیایی همانگونه که قبلا گفته شده، بدون هماهنگی و اجازه از تنگه هرمز عبور نخواهد کرد.

️ شناورهایی که تحت تاثیر صحبتهای دشمن آمریکایی قرار میگیرند و وارد مسیر ناایمن می شوند مطمئنا دچار حادثه خواهند شد.

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