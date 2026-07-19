اخطار سپاه به ۴ کشتی متخلف در تنگه هرمز/ ۲ شناور دچار حادثه و ۲ فروند دیگر از ادامه مسیر منصرف شدند
نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد چهار فروند کشتی که با خاموش کردن سامانههای ناوبری و بیتوجهی به اخطارهای پایگاه کنترل تنگه هرمز قصد عبور از مسیر ناایمن را داشتند، با مداخله این نیرو متوقف شدند؛ به گفته سپاه، دو شناور دچار حادثه شدند و دو فروند دیگر از ادامه مسیر منصرف شدند. این نیرو همچنین تأکید کرد کنترل تنگه هرمز بهطور کامل در اختیار نیروی دریایی سپاه است و عبور هرگونه محموله نفت، گاز و کود شیمیایی تنها با هماهنگی و از مسیرهای اعلامشده امکانپذیر خواهد بود.
به گزارش ایلنا، نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیهای اعلام کرد:
️ساعاتی پیش چهار فروند کشتی متخلف با شیطنت و حمایت تروریستهای امریکایی و با خاموش نمودن سامانه های ناوبری و بیتوجهی به اخطارهای پایگاه کنترل تنگه هرمز نیروی دریایی سپاه، قصد اخلال و خروج از تنگه هرمز را از مسیر ناامین داشتند که دو فروند از آنها دچار حادثه شده، در جای خود متوقف گردیدند و دو فروند دیگر از ادامه مسیر منصرف شدند.
️نیروی دریایی سپاه اعلام می دارد که کنترل تنگه هرمز در اختیار کامل این نیرو می باشد و تنها مسیر عبوری ایمن مسیر مشخص شده و اعلام شده میباشد و یک قطره نفت و گاز و کود شیمیایی همانگونه که قبلا گفته شده، بدون هماهنگی و اجازه از تنگه هرمز عبور نخواهد کرد.
️ شناورهایی که تحت تاثیر صحبتهای دشمن آمریکایی قرار میگیرند و وارد مسیر ناایمن می شوند مطمئنا دچار حادثه خواهند شد.