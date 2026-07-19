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سیاسی



مجلس ۲۸ / ۰۴ / ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۷:۵۱

قالیباف:

اطاعت از حکم رهبر انقلاب در اصرار بر اتحاد مقدس، شرط ضروری پیروزی در میدان مبارزه با دشمن است

رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه اتحاد مقدس صرفاً یک توصیه اخلاقی یا اجتماعی نیست، آن را شرط ضروری پیروزی در میدان مقابله با دشمن دانست.