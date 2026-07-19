قالیباف:
اطاعت از حکم رهبر انقلاب در اصرار بر اتحاد مقدس، شرط ضروری پیروزی در میدان مبارزه با دشمن است
رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه اتحاد مقدس صرفاً یک توصیه اخلاقی یا اجتماعی نیست، آن را شرط ضروری پیروزی در میدان مقابله با دشمن دانست.
به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف ی در پستی در حساب شخصی خود در شبکه ایکس نوشت:
اصرار بر اتحاد مقدس، فقط یک توصیهٔ اخلاقی یا اجتماعی نیست؛ بلکه شرط ضروری پیروزی در میدان مبارزه با دشمن است.
اطاعت از این حکم شرعی و ملی رهبر معظم انقلاب را بخش مهمی از نقشآفرینی تاریخی خود در این مقاومت ملی و در ادارهٔ کشور تلقی کنیم.