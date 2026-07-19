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گودرزی خبر داد:

جلسه صحن علنی مجلس سه‌شنبه هفته جاری در بستر فضای مجازی برگزار می‌شود

جلسه صحن علنی مجلس سه‌شنبه هفته جاری در بستر فضای مجازی برگزار می‌شود
کد خبر : 1815428
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سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت:جلسه صحن علنی مجلس شورای اسلامی، سه‌شنبه هفته جاری در بستر فضای مجازی برگزار خواهد شد.

به گزارش ایلنا، عباس گودرزی درباره تشکیل جلسات صحن مجلس شورای اسلامی گفت: امروز یکشنبه ۲۸ تیرماه، جلسه هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با حضور رییس مجلس و سایر اعضا تشکیل شد.

وی افزود:جلسه صحن علنی مجلس شورای اسلامی، سه‌شنبه هفته جاری در بستر فضای مجازی برگزار خواهد شد.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس همچنین گفت:جلسات دیگری نیز پیش‌بینی شده است که به نحو مقتضی در زمان و مکان مشخص برگزار و نتیجه آن متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

 

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