رئیس دیوان عالی کشور از شعب دیوان عالی کشور مستقر در استان قم بازدید کرد

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور در ادامه بازدید‌ها و نظارت‌های میدانی خود از از شعب دیوان عالی کشور مستقر در استان قم بازدید کرد.

رئیس دیوان عالی کشور در این بازدید ضمن دیدار و گفت‌و‌گو با همکاران قضایی و اداری با گرامیداشت یاد و خاطره قائد شهید امت اسلامی حضرت امام خامنه‌ای (قدس الله نفسه الزکیه) اظهار کرد: شهادت این حکیم بزرگوار بسیاری از حقایق را برای مردم جهان آشکار کرد به طوری که دوست و دشمن به قدرت اسلام و انقلاب و استقامت بی‌نظیر مردم و شکست استکبار ایمان آوردند.

وی با بیان اینکه دیوان عالی کشور در دوره دوم مدیریت ریاست قوه قضاییه عزم خود را برای خدمت رسانی بهتر و بیشتر به مردم و اجرای حق و عدالت جزم نموده تصریح کرد: در راستای تحقق اهداف سند تحول قضایی بازدید و سرکشی‌های میدانی از واحد‌های قضایی منتخب و شعب دیوان عالی کشور در دستور کار قرار داده است.

رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به اهتمام و دقت نظر قضات در رسیدگی به پروند ه‌ها از اقدامات صورت گرفته در جهت کاهش میانگین وقت رسیدگی به پرونده ها، تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی موثر و به هنگام به اصحاب پرونده در شعب دیوان عالی کشورمستقر در شهر قم قدردانی کرد.

گفتنی است؛ در جریان این بازدید قضات شعب مستقر در شهر قم نیز به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و ارشادات و راهنمایی‌های لازم به منظور اصلاح و بهبود امور به قضات و مدیران دفاتراز سوی رئیس دیوان عالی کشور ارائه شد.

لازم به ذکر است عباسعلی صادقی گلوردی به سمت رئیس شعبه ۴۸ دیوان عالی کشور و آقای داوود قربانی به سمت عضو معاون شعبه ۵۲ دیوان عالی کشورمنصوب شدند.