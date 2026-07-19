بیانیه رسمی سپاه درباره صفحات جعلی منتسب به این نهاد در فضای مجازی
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور بیانیهای ضمن معرفی حسابهای کاربری این نهاد در شبکههای اجتماعی، از عموم کاربران خواست تا اخبار و اطلاعیهها را صرفاً از مجاری رسمی دریافت کرده و از بازنشر محتوای صفحات جعلی خودداری کنند.
به گزارش ایلنا متن بیانیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:
«به اطلاع عموم مردم، اصحاب رسانه و کاربران فضای مجازی میرساند، برخی صفحات و حسابهای کاربری با سوءاستفاده از نام و هویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهان آن، اقدام به انتشار اخبار، اطلاعیهها و مطالبی میکنند که هیچگونه ارتباطی با مراجع رسمی نداشته و مورد تأیید این مجموعه نیست.
بدینوسیله تمامی صفحات و کانالهای غیر از موارد زیر تکذیب شده و فاقد اعتبار رسمی اعلام میشوند. انتشار یا بازنشر اخبار این صفحات میتواند موجب تشویش افکار عمومی، انتشار اطلاعات نادرست و آسیب به امنیت و منافع ملی شود.
تنها صفحات رسمی در شبکه اجتماعی ایکس:
فرماندهی نیروی دریایی: https://x.com/niroo_dayayi
فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: https://x.com/IRGC_HQ
فرماندهی سازمان بسیج مستضعفین: https://x.com/Basij_HQ
فرمانده نیروی زمینی: https://x.com/IrgcCommander
سخنگوی سپاه: https://x.com/irgcspeaker
فرمانده سپاه قدس: https://x.com/esmail_qaani
صفحه رسمی در آپاسکرول:
فرمانده نیروی هوافضا: @smajid_moosavi
تنها کانالهای رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامرسانها:
پایگاه اطلاعرسانی: sepahnews.ir
تلگرام: @sepahnewsir۴۰۳
بله، ایتا، روبیکا و سروش: @sepahnews
هرگونه صفحه، کانال یا حساب کاربری خارج از فهرست فوق که با نام، عنوان یا نشان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا فرماندهان آن فعالیت کند، فاقد اعتبار بوده و قابل استناد نیست. از عموم کاربران درخواست میشود اخبار و اطلاعیهها را صرفاً از مجاری رسمی دریافت کرده و از بازنشر محتوای صفحات جعلی خودداری کنند.»