بیانیه رسمی سپاه درباره صفحات جعلی منتسب به این نهاد در فضای مجازی

«به اطلاع عموم مردم، اصحاب رسانه و کاربران فضای مجازی می‌رساند، برخی صفحات و حساب‌های کاربری با سوءاستفاده از نام و هویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهان آن، اقدام به انتشار اخبار، اطلاعیه‌ها و مطالبی می‌کنند که هیچ‌گونه ارتباطی با مراجع رسمی نداشته و مورد تأیید این مجموعه نیست.

بدین‌وسیله تمامی صفحات و کانال‌های غیر از موارد زیر تکذیب شده و فاقد اعتبار رسمی اعلام می‌شوند. انتشار یا بازنشر اخبار این صفحات می‌تواند موجب تشویش افکار عمومی، انتشار اطلاعات نادرست و آسیب به امنیت و منافع ملی شود.

تنها صفحات رسمی در شبکه اجتماعی ایکس:



فرماندهی نیروی دریایی: https://x.com/niroo_dayayi

فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: https://x.com/IRGC_HQ

فرماندهی سازمان بسیج مستضعفین: https://x.com/Basij_HQ

فرمانده نیروی زمینی: https://x.com/IrgcCommander

سخنگوی سپاه: https://x.com/irgcspeaker

فرمانده سپاه قدس: https://x.com/esmail_qaani



صفحه رسمی در آپ‌اسکرول:



فرمانده نیروی هوافضا: @smajid_moosavi



تنها کانال‌های رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیام‌رسان‌ها:



پایگاه اطلاع‌رسانی: sepahnews.ir

تلگرام: @sepahnewsir۴۰۳

بله، ایتا، روبیکا و سروش: @sepahnews



هرگونه صفحه، کانال یا حساب کاربری خارج از فهرست فوق که با نام، عنوان یا نشان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا فرماندهان آن فعالیت کند، فاقد اعتبار بوده و قابل استناد نیست. از عموم کاربران درخواست می‌شود اخبار و اطلاعیه‌ها را صرفاً از مجاری رسمی دریافت کرده و از بازنشر محتوای صفحات جعلی خودداری کنند.»