دولت بازسازی مناطق آسیب دیده را در دستور کار قرار داده است

به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی در جریان بازدید از مناطق آسیب دیده از جنگ اخیر در استان بوشهر اظهار کرد: در جلسه روز چهارشنبه هیأت دولت مقرر شد یکی از اعضای دولت به استان‌های جنوبی که در جریان جنگ مورد حمله قرار گرفته‌اند، سفر کند.

وی افزود: پس از حادثه بیمارستان شهید بقایی خوزستان، دکتر محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، جمع‌بندی کردند که این مأموریت را من بر عهده بگیرم و بر همین اساس سفر خود را از استان خوزستان آغاز کردم و دیشب نیز وارد استان بوشهر شدم.

سخنگوی دولت با اشاره به ادامه بازدیدها از مراکز آسیب‌دیده، گفت: در این بازدیدها از مراکزی دیدن کردیم که همگی غیرنظامی بوده‌اند؛ از جمله یک ایستگاه هواشناسی که در جریان حملات آسیب دیده‌است.

مهاجرانی تأکید کرد: باید بر این نکته تأکید کنیم که هدف دشمن، حمله به زندگی مردم ایران و هویت ایرانیان است و راه مقابله با این اقدامات نیز ایستادگی و همدلی در کنار یکدیگر است.

وی ادامه داد: با پیام رئیس‌جمهور مبنی بر این که دولت در کنار مردم خواهد بود و همراه آنان تا رسیدن به نقطه‌ای عزتمندانه مقاومت خواهد کرد، به بوشهر آمده‌ام.

مهاجرانی گفت: رئیس‌جمهور، معاون اول و همه اعضای هیات دولت بر حضور در کنار مردم تأکید دارند و من نیز به همین دلیل در خدمت مردم استان بوشهر هستم و بازدید از دیگر مناطق آسیب‌دیده را ادامه خواهم داد.

وی درباره روند بازسازی مناطق آسیب‌دیده نیز بیان کرد: ستاد بازسازی از همان روزهای جنگ فعالیت خود را آغاز کرد و پس از جنگ ۱۲ روزه سال ۱۴۰۴ و حوادث دی‌ماه که هر کدام خسارت‌هایی در ابعاد یک جنگ به کشور وارد کردند، این ستاد مأموریت خود را آغاز کرده‌است.

سخنگوی دولت ادامه داد: گام نخست، مستندسازی و برآورد خسارت‌ها است و پس از آن، تأمین منابع مالی و اتخاذ تصمیم‌های لازم متناسب با شرایط کشور و پراکندگی خسارت‌ها میان دستگاه‌های مختلف در دستور کار قرار دارد و مصوبات لازم نیز ابلاغ خواهد شد.

مهاجرانی با بیان اینکه دولت با مردم صادقانه سخن می‌گوید، تصریح کرد: متناسب با شرایط موجود باید از امکانات و ظرفیت‌هایی که در اختیار داریم به بهترین شکل استفاده کنیم. بر همین اساس، تصمیم‌گیری‌ها با در نظر گرفتن واقعیت‌های کشور و همچنین اولویت‌های موجود انجام می‌شود و امیدواریم عملیات بازسازی هرچه زودتر آغاز شود.

وی درباره تأمین منابع بازسازی نیز گفت: اجرای پروژه‌های بازسازی بر اساس نیازهایی خواهد بود که دستگاه‌های اجرایی مختلف اعلام می‌کنند؛ برای مثال، وزارت راه و شهرسازی و وزارت نفت هر کدام موضوعاتی را ارائه می‌دهند و بر اساس شرایط بودجه‌ای کشور، اولویت‌ها تعیین می‌شود.

سخنگوی دولت اضافه کرد: باید توجه داشته باشیم که کشور درگیر یک جنگ همه‌جانبه است و در چنین شرایطی، محدودیت‌های بودجه‌ای نیز وجود دارد.

وی گفت: جمهوری اسلامی ایران سال‌ها با تحریم مواجه است و به همین دلیل، بازسازی نیز متناسب با اولویت‌ها و ظرفیت‌های مالی کشور انجام خواهد شد.

مهاجرانی با اشاره به حمایت‌های دولت از اشتغال آسیب‌دیدگان جنگ گفت: در طول ایام جنگ، دستگاه‌های مسئول برنامه‌هایی را تدوین کردند تا شرکت‌ها و سازمان‌هایی که از تعدیل نیرو خودداری کنند، از مشوق‌هایی برخوردار شوند و این روند همچنان ادامه دارد.

وی افزود: البته بر اثر خسارت‌های واردشده، تعدادی از افراد با مشکل بیکاری مواجه شده‌اند، افرادی که مشمول بیمه بیکاری هستند، روند دریافت حمایت‌های خود را طی می‌کنند، اما گروهی نیز به دلیل نداشتن پوشش بیمه‌ای مناسب، شرایط دشوارتری دارند که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای این افراد نیز در حال طراحی بسته‌های حمایتی و اشتغال‌زایی است و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای نیز با برگزاری دوره‌های مهارتی، بویژه در حوزه‌هایی مانند انرژی‌های تجدیدپذیر، تلاش می‌کند زمینه اشتغال مجدد آنان را فراهم کند.

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